Ofenzivní síla. 6 českých útočníků, kteří jsou v úvodu sezony ve skvělé formě

Jan Kuchta byl sice na jaře ve formě a reprezentaci pomohl, teď je ale nová sezona a v té se zatím trápí. Útočník Sparty byl mimo hru kvůli karetnímu trestu a v lize stihl zatím jen tři zápasy, ve kterých se střelecky neprosadil. Česko má momentálně útočníky v lepší formě. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.

Stanislav Tecl – Slavia Praha Přiznejte se, koho z vás by před sezonou napadlo, že Stanislav Tecl bude aktuálně nejlepším ligovým střelcem? Dvaatřicetiletý útočník Slavie je v Edenu aktuálně útočnou jedničkou a předvádí velmi dobré výkony - hlavně tedy na domácí scéně, kde se trefil už osmkrát. Ovšem zatímco mu chodily reprezentační pozvánky, i když byl z formy, teď na něj kouč Jaroslav Šilhavý neukázal. Foto: Profimedia.cz

Jan Kliment – Viktoria Plzeň V sezoně 2020/21 dal deset branek za Slovácko, což mu zajistilo angažmá ve Wisle Krakov. V Polsku se mu ale nevedlo a po roce se vrátil do české ligy. Jan Kliment zakotvil v Plzni a v úvodu sezony byl v parádní formě. Ve třech ligových zápasech se trefil dvakrát a další tři góly přidal v kvalifikačních bojích o Ligu mistrů. Devětadvacetiletý forvard hrál v reprezentační formě, ze hry ho ale vyřadilo zranění. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Patrik Schick – Bayer 04 Leverkusen Česká ofenzivní jednička a největší hvězda současného reprezentačního týmu. Leverkusenu sice vstup do ročníku příliš nevyšel a to nejlepší ze sebe neukázal ještě ani Patrik Schick, šestadvacetiletý forvard to však ještě určitě rozbalí. V loňské bundesligové sezoně nasázel 24 branek, letos se trefil zatím dvakrát. Jeho spoluhráč Adam Hložek musí ještě přidat. Foto: Profimedia.cz

Michael Krmenčík - Persija Jakarta Devětadvacetiletý útočník přišel loni v létě do Slavie, které měl pomoct do Ligy mistrů. Tam se ale sešívaní nedostali a trápil se i Michael Krmenčík, který neodehrál vůbec dobrou sezonu. V Edenu byl na hostování z Brugg, ty o něj ale neměly zájem, a tak se Krmenčík vytratil do ústraní. Odešel do indonéské Jakarty a znovu se dostal do herní pohody. V letošních osmi startech dal už pět branek. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Chorý - Viktoria Plzeň Z Plzně po sezoně odešel francouzský útočník Jean-David Beauguel, jenž se v minulém ročníku stal nejlepším kanonýrem ligy. Viktorka jej ale dokázala nahradit. I díky sedmadvacetiletému Tomáši Chorému, který se letos v lize trefil zatím třikrát. Další dvě branky vstřelil v bojích o Ligu mistrů. Dostal se i na reprezentační radar. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia