Ofenzivní elita. 13 nejlepších útočníků Sparty za posledních 30 let

Na Letné se protočila už spousta útočníků. Někteří přicházeli s velkou slávou, ale vyloženě zklamali a rychle se zase pakovali. To je případ Igora Gluščeviče, Maura Lustrinelliho či Marca Janka. Jiní vyloženě nezklamali, ale ani nenadchli. A pak jsou tu takoví, kteří se stali nezapomenutelnými hvězdami. V následujících kapitolách najdete jména třinácti forvardů Sparty, kteří se v uplynulých 30 letech nesmazatelně zapsali do historie klubu.

Pokračování 2 / 14 Josef Šural Josef Šural měl blízko do Slavie, na začátku roku 2016 se ale objevil ve Spartě. Bývalý útočník Brna či Liberce si na Letné vybojoval silnou pozici a dokonce na ruce nosil kapitánskou pásku. Dostal se do reprezentace a na začátku roku 2019 zamířil do Turecka, kde zahynul při tragické dopravní nehodě. Za Spartu odehrál 80 utkání, ve kterých nastřílel 25 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 Lukáš Haraslín Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl v roce 2021 vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za necelých 40 milionů korun. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. Zatím odehrál za Spartu 150 utkání, ve kterých nastřílel 44 branek, na dalších 29 nahrával spoluhráčům. Foto: Profimedia.cz

Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun. Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Je otázkou, zda bude v pražském klubu hrát i v příštím ročníku. Jeho aktuální bilance ve sparťanském dresu zahrnuje 110 odehraných utkání, 45 nastřílených branek a 21 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 Libor Sionko Nejlepším ligovým střelcem Sparty byl v sezoně 2001/02 Radim Holub, jenž se do statistik zapsal devíti góly. Sedmkrát se trefil Marek Kincl a osm branek dal Libor Sionko. Na Letnou přišel v roce 1999 z Baníku Ostrava a ve Spartě vydržel pět let, během nichž získal tři ligové tituly. Čtvrtý přidal po návratu z Kodaně v roce 2010. Ve statistikách má zapsáno 221 utkání, 41 vstřelených branek a 27 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Marek Kincl přišel do Sparty v roce 2000 ze Žižkova. Dorazil s vizitkou skvělého kanonýra, což v úvodu angažmá na Letné potvrzoval. Patřil mezi opory pražského celku v domácí soutěži i v Lize mistrů. Po odvolání trenéra Jaroslava Hřebíka už si ale tolik nezahrál. I přesto se stal hrdinou. Rozhodl o výhře v derby se Slavií a nasměroval Spartu k titulu. Taky se blýskl brankou v Lize mistrů proti Laziu Řím a poslal letenský tým do další fáze milionářské soutěže. Následně odešel do Petrohradu. Jeho bilance ve Spartě čítá 110 utkání, 26 branek a deset asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 Tomáš Jun Desetinásobný český reprezentant Tomáš Jun byl ve Spartě několikrát. V dresu letenského týmu debutoval v lize už v šestnácti letech a platil za jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů. Už v sedmnácti si zahrál v Lize mistrů proti Arsenalu. Trenéři, kteří ve Spartě působili, mu ale dlouho moc nevěřili. To se změnilo až za Františka Straky, díky kterému se zviditelnil, dostal se do reprezentace a odešel do Turecka. Ve Spartě nastřílel 40 branek ve 147 utkáních. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 Léonard Kweuke Kamerunský útočník Léonard Kweuke přišel na Letnou v roce 2010 z Dunajské Stredy. Hovořilo se o něm jako o „novém Bonym.“ Jeho kvalit sice nedosáhl, ve Spartě ale zanechal výraznou stopu. Bývalý hráč Frankfurtu či Chotěbuzi byl v Praze při chuti a každoročně patřil mezi nejlepší útočníky Sparty. Postupem času už ale vypadl z plánů kouče Vítězslava Lavičky a po sezoně 2012/13 odešel do Turecka. Na Letné ale kamerunský reprezentant zanechal velmi dobrý dojem. Ve statistikách má zapsáno 43 gólů v 109 střetnutích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 Vratislav Lokvenc Vysokého útočníka Vratislava Lokvence koupila Sparta v roce 1994 z Hradce Králové. „Votroci“ za něj získali asi 20 milionů korun. Letenskému klubu se však tento krok náramně vyplatil. Lokvenc se Spartou získal pět titulů i korunu pro krále ligových střelců. Po odehrání 204 utkání, ve kterých dal 85 branek, opustil českou soutěž a zamířil do Bundesligy. Foto: Profimedia.cz

První ligový gól dal Václav Kadlec už v 16 letech. Sparta ho koupila v roce 2008 z vršovické Bohemky a hodně si od něj slibovala. Mladý talent potvrzoval předpoklady a byl klíčovým hráčem týmu. Poté, co Sparta v roce 2013 nepostoupila do Evropské ligy, zamířil do Frankfurtu, odkud se v roce 2015 vydal na Letnou jako hostující hráč. Přes dánský Midtjylland se pak do Sparty vrátil a znovu se zařadil k tahounům rudé družiny. Jenže jej trápily vleklé zdravotní problémy, které ho v únoru roku 2020 (v pouhých 27 letech) přiměly ukončit kariéru. Poté se ale ještě vrátil na hřiště, i když už ne do Sparty - hrál v Mladé Boleslavi či Jablonci. Za letenský celek odkopal 210 zápasů, dal 62 gólů a přidal 19 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 David Lafata Když David Lafata přestoupil v roce 2013 z Jablonce do Sparty, mnozí fanoušci i experti pochybovali o tom, že dokáže navázat na skvělé výkony ze severočeského klubu, kde sázel gól za gólem. Jenže on zvládl ve dvanácti zápasech jarní části ligové sezony nastřílet sedm branek, v dalším ročníku jich jako kapitán týmu dal šestnáct a poté dvakrát dokonce rovných dvacet. V sezoně 2017/18 přidal ještě pět dalších a poté ukončil profesionální kariéru. V nejvyšší soutěži odehrál 418 zápasů a dal v nich 198 branek. Jeho celková bilance ve Spartě čítá 203 střetnutí a 111 gólů. Foto: Profimedia.cz

Když neuspěl na zkoušce v Liverpoolu, vzal zavděk nabídkou Sparty a v roce 2007 přišel na Letnou. Jak se poté ukázalo, bylo to skvělé rozhodnutí. Útočník Wilfried Bony z Pobřeží Slonoviny předváděl báječné výkony a stal se miláčkem fanoušků. Toho si všimli i v Bonyho rodné zemi a povolali jej do národního týmu po bok Didiera Drogby. Ve Spartě odehrál 59 ligových zápasů a vstřelil 22 branek. Dvacet utkání a 11 gólů přidal v dalších soutěžích. Velmi dobře se prezentoval i na evropské scéně, a tak nebylo překvapením, když v polovině ročníku 2010/11 asi za 100 milionů korun odešel do Arnhemu. Poté zamířil do Premier League a zahrál si i za Manchester City. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 Adam Hložek Ve české nejvyšší lize debutoval Adam Hložek už v ročníku 2018/19. V elitní tuzemské soutěži stihl odehrát 105 zápasů, ve kterých dal 34 branek a přidal 29 asistencí, jeho celková bilance v letenském týmu čítá 132 střetnutí, 40 gólů a 36 asistencí. V létě roku 2022 Spartu opustil a za více než půl miliardy korun přestoupil do bundesligového Leverkusenu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 Horst Siegl Typický hrotový útočník Horst Siegl měl skvělý čich na góly. Nastupoval už v československé reprezentaci, sedm branek dal i v českém národním týmu. Se Spartou vyhrál sedmkrát samostatnou českou nejvyšší soutěž a na Letné působil až do roku 2001. Pamatuje tak i slavné zápasy v Lize mistrů. Poté si zahrál i v Příbrami, Plzni a Mostu. Ve Spartě zvládl nastřílet celkem 120 gólů v 272 zápasech. Foto: Profimedia.cz