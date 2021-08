Odehrál přes 280 zápasů a dal 62 gólů. Připomeňte si, kterými českými ligovými kluby prošel Josef Hušbauer

Loni v lednu zamířil Josef Hušbauer na hostování z Edenu do Dynama Drážďany a o pár měsíců později se upsal na dva roky kyperské Famagustě, kde má stálé místo v základní sestavě, takže domů se zřejmě hned tak nevrátí. A tak si aspoň v následujících kapitolách připomeňte, co všechno zvládl v elitní české soutěži.

Josef Hušbauer působil v dorosteneckém věku v Jihlavě, ligu si ale zahrál poprvé v sezoně 2008/09 v dresu Žižkova. Za Viktorii tehdy odehrál 16 zápasů, ve kterých posbíral do statistik 998 minut. Gólově se ale tehdy neprosadil.

Ze Žižkova odešel Josef Hušbauer na hostování do Příbrami, kde působil v sezoně 2009/10. Za středočeský klub odehrál 22 zápasů a dočkal se i první ligové branky. Trefil se dokonce čtyřikrát a přidal jednu nahrávku.

V roce 2010 zamířil Josef Hušbauer z Příbrami do Baníku. V sezoně 2010/11 vstřelil ve 24 zápasech dvě branky a v Ostravě načal i další ročník. V něm však odehrál jen dva zápasy, dal jeden gól a poté se vrátil do Prahy.

Na začátku sezony 2011/12 Hušbauer zamířil na Letnou a ihned se stal důležitou postavou sparťanské sestavy. V premiérovém ročníku dal sedm branek a v sezoně 2013/14 dovedl Spartu k titulu, ke kterému pomohl 18 góly, díky čemuž se stal nejlepším střelcem soutěže. V lednu roku 2015 odešel na hostování do italského Cagliari, po půl roce byl ale zpátky na Letné.

Slavia Praha

Po návratu z Itálie do Sparty už se Hušbauer tolik neprosadil a v průběhu sezony 2015/16 přestoupil do Slavie. V Edenu dostal hodně prostoru, získal dva tituly a týmu pomohl k postupu do Ligy mistrů. Než se s nejvyšší českou soutěži rozloučil, odehrál 282 zápasů a dal v nich 62 gólů.

Foto: Profimedia.cz