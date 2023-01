Odchody z Edenu. Dva cizinci už jsou pryč, o koho je v zahraničí ještě zájem?

Do Slavie v zimě přišli Igoh Ogbu, David Pech, Petr Hronek či Babacar Sy. Blízko navíc je, zdá se, taky příchod Mojmíra Chytila z Olomouce. Sešívaní ale počítají rovněž ztráty. Kdo už odešel a o kdo by ještě odejít mohl? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aiham Ousou Třiadvacetiletý švédský reprezentant je aktuálně ve Slavii stoperem číslo jedna. Počítá se s tím, že se vedle něj postaví nově příchozí Igoh Ogbu, všechno ale nakonec může být jinak. Aiham Ousou se totiž dostal na radar tureckého Besiktase, který za hráče nabízí hostování s následným odkupem ve výši okolo 90 milionů korun. Sešívaní o něj ale přijít nechtějí. Foto: Profimedia.cz

David Jurásek David Jurásek přišel do Slavie loni v zimě z Mladé Boleslavi. Ani on sám zřejmě nečekal, jak rychle z něj vyroste jedna z opor zadních řad sešívaných, která klepe na dveře národního týmu. Dvaadvacetiletý levý obránce dal během podzimu dva góly, přidal pět asistencí a taky on zaujal kluby v zahraničí. Rovněž David Jurásek je spojován s Tureckem. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr Je mu teprve 24 let, přesto už je jedním z lídrů Slavie. A to jak na hřišti, tak v kabině. Ondřej Lingr se loni blýskl 14 góly, na které letos navázal sedmi zásahy a čtyřmi nahrávkami. Dostal se taky do reprezentace i na radar řeckého Panathinaikosu. Ten za něj nabízí 80 milionů korun, sešívaní však na tuto nabídku neslyší. Foto: Profimedia.cz

Peter Olayinka Dříve býval spokojován s odchodem do Itálie, Německa nebo Turecka, jednou nohou byl už v Kodani, Peter Olayinka však nakonec zamíří na jinou adresu. Sedmadvacetiletý nigerijský fotbalista, který je jednou z ústředních postav Slavie, má v Edenu smlouvu jen do léta, a poté odejde do srbské Crvené zvezdy Bělehrad. Nebo nakonec všechno proběhne rychleji a Olayinka přestoupí už v zimě alespoň za nějaké odstupné? Foto: Profimedia.cz