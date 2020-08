Od začátků v Blšanech až po derniéru v Arsenalu. 5 čísel, s nimiž na dresu chytal Petr Čech

Kdo ví, jak by se Čechova kariéra vyvíjela, kdyby jeho kvality správně odhadli v Plzni. Tehdy ho ale za pár korun prodali do Blšan, odkud následně zamířil do Sparty. Pak už to šlo rychle, reprezentace, zahraničí a pověst jednoho z nejlepších brankářů planety. Petr Čech během kariéry vystřídal i pět čísel. Jaká numera měl na dresech? To se dozvíte v následujících kapitolách.