Od Kouby po Vaclíka aneb 11 českých gólmanů, kteří se dostali na Euro

Vůbec prvním českým gólmanem, který chytal na Euru, byl Petr Kouba. Tehdejší brankář Sparty pomohl národnímu týmu v Anglii k zisku stříbrných medailí a poté odešel do španělské La Coruni. Na mistrovství Evropy v roce 2000 zasáhl do všech zápasů Pavel Srniček a od roku 2004 patřilo území okolo české branky Petru Čechovi, jenž byl na čtyřech evropských šampionátech v roli jedničky v řadě.

Důležité však je, aby vždy fungoval celý brankářský tým, aby byli připraveni i další dva gólmani. Na šesti šampionátech jich bylo dohromady jedenáct. Kteří to byli? A kdo z nich zasáhl do hry? To se dozvíte ve fotogalerii.