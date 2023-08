Od Edmontonu po Nashville. Připomeňte si bitvy v NHL pod otevřeným nebem

105 491 diváků. To je rekord, který stanovilo NHL Winter Classic v roce 2014 v Michiganu, kde Detroit až po samostatných nájezdech prohrál s Torontem. Stalo se tak potřetí, co o vítězi venkovního klání rozhodly samostatné nájezdy nebo prodloužení. Zatím naposled si (ne)tradiční hokejovou show užili fanoušci v Bostonu, kde se letos 2. ledna střetl domácí celek Bruins s Pittsburghem Penguins a vyhrál 2:1.

NHL Winter Classic se poprvé odehrálo v Buffalu, následně zavítalo do Chicaga, Bostonu, Pittsburghu či Philadelphie. Kanadská obdoba, tedy Heritage Classic, se prvně konala už v roce 2003 v Edmontonu. V roce 2011 se hrálo v Calgary. V březnu roku 2014 se hrálo ve Vancouveru, pak tuto akci hostil v roce 2016 Winnipeg, v říjnu 2019 se akce uskutečnila v Regině a naposled loni v březnu Hamilton. Jak to na všech přeplněných stadionech vypadalo, to si připomeňte v naší fotogalerii.