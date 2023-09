Od Chicaga po Detroit. Podívejte se na plat Dominika Haška ve všech sezonách v NHL

Zámořskou pouť odstartoval Dominik Hašek v roce 1990 v Chicagu, které ho draftovalo sedm let předtím - až coby 199. hráče v celkovém pořadí. V Blackhawks vydržel jen dvě sezony, během kterých odchytal pouhých 31 zápasů. Následoval přestup do Buffala, kde rok co rok předváděl fantastické výkony.

Vysněný Stanley Cup ale v dresu Sabres nezískal. Nejblíže mu byl v sezoně 1998/99, tehdy ale Buffalo prohráli finálovou sérii s Dallasem 2:4 na zápasy. V roce 2001 odešel do Detroitu a neslavnější hokejové trofeje na světě se konečně dočkal. Následně se rozloučil s kariérou.

Nebylo to však poprvé ani naposled. Objevil se ještě v Ottawě, pak se vrátil do Detroitu a v roce 2008 vyhrál Stanley Cup znovu. Pak už v zámoří skončil definitivně.

Během dlouhé kariéry za Atlantikem toho spoustu dokázal. A taky si hodně vydělal. Přehled jeho výdělků (bez prémií) je zobrazen v tabulce.

Sezona Klub Výdělek (v dolarech, bez bonusů) 1990/91 Chicago Blackhawks 250 tisíc 1991/92 Chicago Blackhawks 275 tisíc 1992/93 Buffalo Sabres 275 tisíc 1993/94 Buffalo Sabres 400 tisíc 1994/95 Buffalo Sabres 2,15 milionů 1995/96 Buffalo Sabres 2,75 milionů 1996/97 Buffalo Sabres 4,2 milionů 1997/98 Buffalo Sabres 4 miliony 1998/99 Buffalo Sabres 8 milionů 1999/00 Buffalo Sabres 7 milionů 2000/01 Buffalo Sabres 7,5 milionů 2001/02 Detroit Red Wings 8 milionů 2003/04 Detroit Red Wings 8 milionů 2005/06 Ottawa Senators 1,52 milionů 2006/07 Detroit Red Wings 750 tisíc 2007/08 Detroit Red Wings 2,05 milionů

Zdroj: www.capgeek.com