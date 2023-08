Od Ashe k Williamsové. Takhle vypadalo půlstoletí evoluce tenisové rakety

Ti dříve narození si jistě ještě vzpomenou na časy, kdy po tenisových kurtech pobíhal švédský fenomén Björn Borg a s dřevěnou raketou dobýval jeden grandslamový titul za druhým. V pětadvaceti však s profesionální kariérou sekl a když se po sedmi letech na kurty se svým „dřevem“ vrátil, byl už tenisový svět úplně jinde a Borg neměl proti soupeřům s moderním materiálem šanci.

Tenisová raketa je mimořádně osobním kusem sportovního vybavení. Je to prostředník mezi hráčem a míčkem. Skrz ni člověk přenáší do hry svůj talent, cit a dovednosti. Ale ani sebelepší tenista by dnes neuspěl s půlstoletí starým nářadím proti nejmodernějším technologickým výdobytkům.

Pojďme si připomenout, jak bouřlivým vývojem prošla tenisová raketa za uplynulé půlstoletí. Evoluci jednoho z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sportovních nástrojů najdete v následujících kapitolách.