Oceláři zbrojí na další titul, mají Slováky i Poláka. 5 hráčů, kteří v létě přišli do Třince

Účastník dvou posledních světových šampionátů v Třinci už hrál. S Oceláři získal dva tituly, před minulou sezonou ovšem odešel do Komety. Angažmá v Brně ale třiatřicetiletému bekovi příliš nesedlo, a tak se Tomáš Kundrátek vrátil zpátky do Slezska. V Třinci na něm budou znovu stavět.

V roce 2011 prošel draftem NHL, ve kterém na něj ukázal Detroit. Urostlý bek se ale do kádru Red Wings neprosadil. Po návratu domů hrál Richard Nedomlel za Spartu, Mladou Boleslav a Hradec Králové, odkud v průběhu minulého ročníku odešel do Liberce. Teď je obránce se třemi reprezentačními starty v Třinci.

Richard Pánik (Lausanne)

Nejnovější, a taky zatím nejzvučnější, posila Třince. Dres Slezanů po letech oblékne dvaatřicetiletý slovenský reprezentační útočník Richard Pánik, který v roce 2009 odešel z Beskyd do zámoří. Řadu let byl v NHL, ve které prošel několika kluby. Naposledy hrál za Atlantikem za New York Islanders, odkud odešel přes minulou sezonou do švýcarského Lausanne. Zahrál si i na posledním světovém šampionátu, v extralize by mohl zářit.

Foto: Profimedia.cz