Oceláři po dalším titulu počítají ztráty. 5 hráčů, kteří opustili mistrovský Třinec

Třinec v letošním extraligovém finále zdolal Spartu a získal třetí titul v řadě. Do nového ročníku ale půjde bez několika opor. Kteří hráči už ze Slezska odešli jinam? Podívejte se.

Devětadvacetiletý bek, jenž má na kontě čtyři zápasy v NHL za Edmonton, odehrál v Třinci pět let. V kádru Ocelářů byl oporou a stal se taky součástí národního týmu, se kterým si zahrál na dvou světových šampionátech. S Třincem získal tři tituly, na další ale bude útočit v Pardubicích, kde se setká se svým bratrem Adamem.

Společně s Musilem patřil ke klíčovým zadákům Třince. Jenže ani Tomáš Kundrátek, který je nyní na mistrovství světa nejlepším bekem českého týmu, u Ocelářů nebude pokračoval. Dvaatřicetiletý bek, jenž hrál za Oceláře tři poslední sezony, zamířil do Komety.

Ondřej Kovařčík (Jukurit)

Jeden z produktů skvělé třinecké mládeže, který to dotáhl až do prvního týmu. Ondřej Kovařčík se vypracoval v oporu slezského celku a byl u všeho podstatného, co se Třinci v posledních ročnících povedlo. Teď ale šestadvacetiletý útočník Oceláře opustil a míří vstříc své první zahraniční výzvě - nově bude hrát za finský Jukurit.

Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia