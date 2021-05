Obří problém pro Slavii. 3 stopeři, kteří nebudou hrát předkola Ligy mistrů

Slavia letos prošla do čtvrtfinále Evropské ligy, v příštím ročníku by se ale znovu ráda podívala do Ligy mistrů. V letních předkolech však bude řešit nepříjemný problém.