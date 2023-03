Obrazy pro fotbalové labužníky. Chelsea, či Arsenal? Jen si vyberte

Na spisovatelském poli proslul svými romány z fotbalového prostředí Angličan Nick Hornby, ve světě obrazového umění se svým osobitým stylem prosazuje Paine Proffitt. Šestačtyřicetiletý Američan, který však žije a pracuje v Anglii, si sport (a především fotbal) vybral jako jedno z hlavních témat své tvorby.

Proffitt má svérázný „rukopis“, který občas evokuje výtvory Marca Chagalla a Pabla Picassa, ale v žádném případě je nekopíruje. Není to náhoda, že patří mezi nejuznávanější „fotbalové“ umělce současnosti. V jeho dílech se přirozeně snoubí surrealismus s kubismem a to všechno je mírně šmrncnuté stylem art deco.

Každý z Proffittových obrazů jde až na dřeň a zachycuje opravdovou podstatu a krásu fotbalu. „Velká část mé práce je zaměřená na fotbal. Pro mě a mé přátele je fotbal vášní a láskou. Ta hra určuje, čím jsme a odkud přicházíme, je naší minulostí, představuje naši rodinu i náboženství. Mým cílem je zachytit, co pro nás fotbal znamená,“ vysvětlil Proffitt na webových svých stránkách, proč se věnuje právě tomuto sportu.

Podívejte se do galerie na jeho fotbalová díla a pokud by se vám některé opravdu hodně líbilo, můžete si ho rovnou pořídit do obýváku. Nejlevnější kousek vás přijde na 65 liber.