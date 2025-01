Oblíbená trasa. 5 současných hráčů Slavie, kteří přišli do Edenu z Mladé Boleslavi

Není to zase tak dávno, co Slavia pravidelně nakupovala posily v Liberci. V poslední době se ale skauti z Edenu zaměřili na Mladou Boleslav.



V současném kádru Slavie figuruje pětice hráčů, kteří do pražského klubu přestoupili z Mladé Boleslavi. Jak si po přesunu do Edenu vedli (či vedou), na to odpovídají následující kapitoly.

Jan Bořil (34 let) Slávistickému kapitánovi Janovi Bořilovi se moc nedařilo na evropském šampionátu v roce 2021, přesto byl o jeho služby v Evropě zájem. Českého beka lákal řecký klub AEK Atény, kroužili kolem něho i skauti PAOKu Soluň, Bořil se však prvního zahraničního angažmá nedočkal a zůstal v Edenu, kde patří k nejzkušenějším hráčům. Do pražského klubu přišel před devíti lety (v lednu 2016) z Mladé Boleslavi a svými výkony se významně zasloužil o čtyři mistrovské tituly z předchozích let, z toho třikrát pod vedením kouče Trpišovského. V jeho éře odehrál v sešívaném dresu během osmi sezon 192 střetnutí v devíti soutěžích, v nichž zaznamenal 11 branek a 21 asistencí. Jeden gól a tři nahrávky si připsal do statistik v tomto ročníku nejvyšší české ligy. Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů V lednu 2021 se podrobil v Německu operaci. Kvůli poškozené kolenní chrupavce mu hrozil konec kariéry, ale nakonec se na hřiště vrátil a v současné sezoně hraje ve velkém stylu. V Edenu mu vypršel kontrakt po skončení minulé sezony, ale klub s ním prodloužil smlouvu o další rok a v listopadu pak ještě o jednu sezonu. V sešívaném dresu by tedy mohl hrát až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Daniel Fila (22 let) Útočníkovi Danielu Filovi je 22 let, ale na kontě má už poměrně bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu, za který pražský klub údajně zaplatil skoro 30 milionů korun. Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák V sešívaném dresu toho ale zatím moc neodehrál. Minulé dvě sezony strávil na hostování v Teplicích, kde se mu náramně dařilo, ale po návratu do Slavie už jen paběrkuje minuty. V zimní části prvoligové sezony odehrál pouze čtyři utkání a nahlas se mluví o jeho opětovném odchodu z Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2026. Pravděpodobně by měl zamířit na hostování do Liberce. Foto: Profimedia.cz

David Douděra (26 let) David Douděra je univerzálním hráčem, který může naskakovat na obou stranách hřiště. V minulosti se objevil v reprezentační dvacítce i jednadvacítce a dočkal se už také deseti startů v seniorském národním týmu, s nímž byl jako člen kádru i na Euru v Německu, kde odehrál celé utkání proti Portugalsku. Reprezentace bez legionářů. Takto by mohl vypadat národní tým složený pouze z hráčů z české ligy Šestadvacetiletý borec přišel do Edenu z Mladé Boleslavi v létě roku 2022 za přibližně 13 milionů korun a Slavia na něm jednou může pořádně vydělat. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na 75 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. V aktuální ligové sezoně odehrál 16 utkání, dal jednu branku, zaznamenal dvě asistence, ale také pětkrát viděl žlutou kartu. Foto: Profimedia.cz

David Pech (22 let) O aktuálně dvaadvacetiletého záložníka Davida Pecha Slavia hodně stála a na začátku ledna 2023 se jí ho podařilo získat z Mladé Boleslavi. Talentovaný mladík přišel přibližně na 25 milionů korun a upsal se pražskému klubu do roku 2027. V Edenu si od něho hodně slibovali, zatím ale naskočil v sešívaném dresu jen do sedmi utkání v jarní části sezony 2022/23. Na začátku dalšího ročníku si však natrhal křížový vaz v koleně a skoro půl roku byl mimo hru. Jedni slaví, druzí se propadají hanbou. Připomeňte si 3 největší výprasky v české ligové historii Když se zotavil, poslali jej z Edenu na hostování do Dukly. V armádním celku ale v podzimní části moc nenastupoval a zapojil se pouze do pěti utkání. Na konci prosince mu skončilo hostování a vrátil se z Julisky do Slavie. Je pravděpodobné, že jej čeká další zapůjčení do jiného oddílu. Foto: Profimedia.cz

Vasil Kušej (24 let) Mladá Boleslav byla štikou minulého ligového ročníku a zásluhu na tom měl také útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel předloni v zimě z Prostějova a jeho přestup byl trefou do černého. Ještě na jaře sezony 2022/23 nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v dalším ročníku měl na kontě šest přesných tref po odehrání 33 utkání - a k tomu ještě devět asistencí. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena pořádně zvedla, a když jej před pár dny Slavia kupovala, musela vytáhnout z pokladny přes 60 milionů korun. V Edenu se upsal do roku 2028. Škrty elitní ligové trojky. 5 zkušených hráčů, pro které už nezbylo místo V aktuálním ročníku hraje opět ve slušné formě – během 19 podzimních ligových utkání nasázel soupeřům tři branky a na dalších osm přihrával. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu a na kontě má druhý nejvyšší počet úspěšných driblinků (26) ze všech hráčů v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz