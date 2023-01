Oblíbená trasa. 5 současných hráčů Slavie, kteří do Edenu přišli z Mladé Boleslavi

Slavia získala před časem z Mladé Boleslavi brankáře Jana Stejskala nebo útočníka Daniela Fila. Ani jeden z nich se v Edenu neprosadil, sešívané barvy však v současnosti hájí pět dalších hráčů, kteří do Prahy dorazili z Mladé Boleslavi. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Do Slavie přišel před sedmi lety a v Edenu prožil skvělé časy. Získal čtyři tituly, dostal se do reprezentace, zahrál si na EURU a stal se i kapitánem sešívané družiny. Jednatřicetiletého Jana Bořila, který má na kontě taky 12 ligových startů za Žižkov, však trápí vleklé zdravotní problémy, kvůli nimž už možná nikdy žádný zápas nepřidá. Naposledy byl v akci v říjnu roku 2021, teď se pokouší o návrat.

David Jurásek

Zatímco Bořilova éra možná míří do finále, David Jurásek má celou kariéru ještě před sebou. Dvaadvacetiletý bek, jenž zraněného Bořila v sestavě nahradil, přišel do Edenu loni v zimě. Letos už má flek v sestavě, zasáhl do 15 duelů, dal dva góly, přidal pět nahrávek a klepe na dveře reprezentace.

Foto: Profimedia.cz