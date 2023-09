Oblíbená letní trasa. 5 hráčů, kteří odešli ze Sparty do Turecka

Během léta ze Sparty hráči odcházeli do českých i zahraničních klubů. Pět fotbalistů zamířilo z Prahy i do Turecka. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Šestatřicetiletý rumunský gólman byl ve Spartě jedničkou. V průběhu ročníku 2021/22 ale o svou pozici přišel a loni už na Letné nechytal. Na jaře hostoval v Pardubicích, kterým pomohl k záchraně, klub ale neměl na jeho další pokračování peníze. Florinu Nitovi mezitím skončila ve Spartě smlouva a odešel do Gaziantepu.

Ondřej Čelůstka

Bývalý reprezentační stoper přišel do Sparty v létě roku 2020. Dorazil coby velká posila z Turecka, v lize ale odehrál za poslední dva roky vinou vleklých zdravotních problémů jen devět zápasů a po konci smlouvy se vrátil zpátky do Turecka. Čtyřiatřicetiletý bek zamířil do druholigového Bodrumsporu.

