Oblíbená destinace v KHL. Podívejte se, jak vypadá nová česká kolonie v Chabarovsku

V uplynulé sezoně hájil branku Chabarovsku Marek Langhamer. Ten ale zamířil do finského Tampere, a tak za něj vedení Amuru muselo najít náhradu. Tou se stal účastník světového šampionátu z roku 2019 Patrik Bartošák, jenž má za sebou povedenou sezonu v Lahti. V KHL osmadvacetiletý gólman ještě nechytal.

Třicetiletý bek, jenž do poslední chvíle bojoval o účast na mistrovství světa v Rize, je v KHL od roku 2016. Premiérový ročník odehrál v Kazani, odkud poté zamířil do Chabarovsku, ve kterém působí doteď. V dresu Amuru získal velmi silnou pozici, zařadil se mezi klíčové hráče týmu a v klubu se chystá už na svou pátou sezonu.

Dominik Mašín

Bývalý kapitán juniorské reprezentace několik let bojoval o místo v kádru Tampy Bay. Do NHL se ale nedostal, a tak před minulou sezonou odešel do Ruska. Pětadvacetiletý Dominik Mašín má za sebou premiérový ročník v Chabarovsku, během něhož posbíral jedenáct bodů. V Amuru bude pokračovat.

Foto: Profimedia.cz