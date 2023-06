Oblíbená destinace tuzemských fotbalistů. 6 Čechů, kteří oblékali dres Wisly Krakov

Wisla Krakov má ve sbírce 14 polských ligových titulů a řadu dalších národních pohárových trofejí. V týmu tradičního klubu se dosud objevilo šest českých fotbalistů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Vlastimil Vidlička Vůbec prvním českým fotbalistou, který oblékl dres Wisly Krakov, se stal v sezoně 2004/05 zlínský odchovanec Vlastimil Vidlička. Šikovný pravý obránce odešel do Polska z Baťova města na půlroční hostování, během něhož zvládl naskočit do sedmi utkání a alespoň malou měrou se tenkrát podílel na zisku mistrovského titulu. Po návratu z hostování pak ještě dva a půl roku vydržel ve Zlíně a v lednu 2008 přestoupil do Teplic. Posléze si ještě zahrál ve Spartě, v Olomouci či v Jihlavě. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Jirsák Tomáš Jirsák je bezpochyby nejúspěšnějším Čechem, který působil ve Wisle. S krakovským klubem se totiž stal třikrát šampionem polské ligy. Během pěti sezon odehrál v klubu 144 utkání a nastřílel osm branek. Cílová stanice: Bulharsko. 5 známých českých fotbalistů, kteří si zahráli v tamní nejvyšší soutěži Na domácí scéně působil v Hradci Králové a Teplicích, odkud do Polska v roce 2007 odcházel. Hrál také v Kazachstánu a několik let pobyl v Bulharsku, kde oblékal dres Plovdivu. Žádný jiný český fotbalista za Wislu nezvládl odehrát víc střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Ondrášek Zdeněk Ondrášek je jediným hráčem v tomto výběru, který je hráčem Wisly i v aktuálním ročníku. Je to jeho druhé angažmá v krakovském klubu. Poprvé zamířil do Polska v lednu roku 2016 z norského klubu Tromso jako volný hráč a vydržel tam tři roky, než se vydal na zámořskou štaci do Dallasu. Na sever, Vávro, na sever! 9 nejvýznamnějších českých fotbalových vyslanců ve Skandinávii V Krakově se tehdy rozstřílel a patřil k nejlepším kanonýrům ligy. Po návratu z USA se upsal Plzni, ale na někdejší výkony nedokázal navázat. Po pouhém roce odešel do Rumunska a odtud se za tři měsíce stěhoval opět do norského Tromso. Ani tam ale dlouho nepobyl a loni v lednu se upsal do konce ročníku 2022/23 znovu Wisle, se kterou sestoupil do druhé ligy. V aktuální sezoně se ale na hřišti objevil jen na pár minut. Celkem za krovský celek odehrál 84 střetnutí a nastřílel 23 branek. Foto: Profimedia.cz

Michal Frydrych Obránce Michal Frydrych býval oporou a kapitánem Baníku, odkud v průběhu sezony 2015/16 zamířil do Slavie. V sešívaných barvách odehrál dobré zápasy, dával důležité góly, nikdy si ale nevybojoval neotřesitelnou pozici v sestavě. Ještě v ročníku 2019/20 naskočil do třiadvaceti ligových duelů, pak ale odešel za 800 tisíc eur do Krakova, kde si rychle vybudoval velmi dobré postavení. V Polsku odehrál dvě sezony a v dresu Wisly nastoupil do 57 střetnutí, ve kterých nastřílel sedm branek. V ročníku 2021/22 však nezabránil pádu klubu do druhé ligy a následně zamířil jako volný hráč do Ostravy. Foto: Profimedia.cz

Matěj Hanousek Ligovou kariéru odstartoval v Dukle, poté byl oporou Jablonce a v sezoně 2018/19 zamířil do Sparty. V letenském týmu dostal hodně prostoru, ve Spartě od něj ale čekali víc. Matěj Hanousek nenaplnil očekávání, která se do něho vkládala, a navíc se stal častým terčem kritiky sparťanských fanoušků. Skvělé nákupy i vyhozené miliony. 13 nejdražších hráčů, které do Sparty přivedl Tomáš Rosický Poté, co kouč Pavel Vrba přivedl na Letnou Caspera Höjera, bylo jasné, že Hanousek z pražského klubu odejde. Levý bek nakonec zamířil na hostován do Wisly, kde odehrál jednu sezonu. Dres krakovského klubu oblékl v 35 zápasech, branku si ale do statistik nezapsal. Naopak - podepsal se pod sestup mužstva do druhé ligy. Foto: Profimedia.cz