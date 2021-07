Oblíbená destinace českých fotbalistů. 3 bývalí hráči z Fortuna ligy, kteří jsou ve Wisle Krakov

Slovák Guľa vedl ještě na jaře Plzeň, teď už ale stojí na lavičce Wisly Krakov, která má ve sbírce řadu polských titulů. V týmu tradičního polského klubu aktuálně působí také tři známí fotbalisté, kteří ještě nedávno hráli v české Fortuna lize. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Michal Frydrych Jednatřicetiletý obránce býval oporou a kapitánem Baníku, ze kterého v průběhu sezony 2015/16 zamířil do Slavie. V sešívaných barvách odehrál dobré zápasy, dával důležité góly, nikdy si ale nevybojoval neotřesitelnou pozici v sestavě. Ještě v ročníku 2019/20 naskočil do třiadvaceti ligových duelů, před rokem ale odešel do Krakova, ve kterém si rychle vybudoval velmi dobré postavení. Wisla na jeho kvality bude spoléhat také letos. Foto: Profimedia.cz

Matěj Hanousek Svou ligovou kariéru načal v Dukle, poté byl oporou Jablonce a v sezoně 2018/19 zamířil do Sparty. V letenském týmu dostal hodně prostoru, ve Spartě od něj ale čekali víc. Matěj Hanousek nenaplnil očekávání, která se do něj vkládala, a navíc se stal častým terčem kritických sparťanských fanoušků. Poté, co Pavel Vrba přivedl Caspera Höjera, bylo jasné, že Hanousek z pražského klubu odejde. Osmadvacetiletý levý bek nakonec zamířil na hostován do Wisly. Foto: Profimedia.cz