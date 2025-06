Oblíbená destinace. 7 českých brankářů, kteří spojili (aspoň na čas) kariéru s finským Ilvesem

Část 1 / 8



Finský Ilves Tampere je pro české fanoušky hodně zajímavým klubem. V ročníku 2024/25 hrálo v týmu, který vybojoval bronzové medaile, šest tuzemských hokejistů, včetně dvou gólmanů. Vypadá to, že právě na české brankáře mají v Ilvesu políčeno. Od roku 2012 jich podepsali sedm. Jak se jim na severu Evropy vedlo, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 Jaroslav Hübl (2012 až 2013) Bilance v dresu Ilvesu: 9 zápasů – 90,5 % úspěšných zásahů, průměr 2,36 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Litvínovský odchovanec Jaroslav Hübl odchytal sezonu 2005/06 na hostování v druholigové Kadani a výrazně na sebe upozornil skvělými výkony – zaznamenal nejvyšší úspěšnost zákroků v soutěži (93,9 %) a vychytal nejvíc čistých kont (devět v 51 zápasech). V dalším ročníku už byl oporou „chemiků“ v extralize a po jeho skončení se radoval z ocenění pro nejlepšího nováčka roku. Hvězdy. 13 českých hokejistů, kteří se v minulosti dostali do All-Star týmu finské ligy V mateřském klubu vydržel do roku 2011 a v sezoně 2008/09 vychytal nejvíc nul (5) ze všech brankářů v elitní lize. Od ročníku 2011/12 pobyl dva roky v Mladé Boleslavi a pak se vypravil na zahraniční angažmá. Zamířil do Švýcarska, kde v sezoně 2008/09 krátce hostoval v Davosu, a upsal se klubu SCL Tigers. Odchytal 17 utkání, ale v průběhu ročníku opět změnil dres a přesunul se do Finska, kde měl pomoci s udržením nejvyšší soutěže Ilvesu Tampere. Nastoupil do osmi střetnutí v základní části, do jednoho v baráži a podílel se na záchraně tradičního klubu mezi finskou elitou. Následně odešel do italského Bolzana. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Lukáš Dostál (2018 až 2021) Bilance v dresu Ilvesu: 71 zápasů – 92,7 % úspěšných zásahů, průměr 1,84 inkasovaných branek na utkání, 5 čistých kont V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl nejprve v sezoně 2018/19 na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal v dalším ročníku, než zamířil do zámoří, kde zpočátku působil ve farmářském celku v soutěži AHL. Opory, tahouni, Dostál a Pastrňák. Nejlepší hráči všech týmů z NHL v ročníku 2024/25 Z Finska odcházel s oceněním pro nejlepšího brankáře nejvyšší soutěže za sezonu 2019/20. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v ročníku 2021/22 první šanci nakouknout do NHL. I když o jeho talentu nikdo nepochyboval, přece jen překvapil experty i fanoušky tím, jak rychle se propracoval mezi nejlepší brankáře v NHL. Na začátku této sezony, kdy byl jeho parťák John Gibson ze zdravotních důvodů mimo hru, dokázal mnohokrát podržet mužstvo a ukázal, že je už mentálně zralý na velké zápasy. Aktuálně čtyřiadvacetiletý borec ohromuje skvělým čtením hry, pohyblivostí a rychlými reakcemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Marek Langhamer (2021 až 2023) Bilance v dresu Ilvesu: 88 zápasů – 91,9 % úspěšných zásahů, průměr 2,05 inkasovaných branek na utkání, 10 čistých kont Posledním českým hokejistou, který prošel v roce 2012 draftem NHL, byl Marek Langhamer, po kterém sáhl v sedmém kole Phoenix. Nyní třicetiletý gólman následně odešel z Pardubic do zámoří a v sezoně 2016/17 odchytal svůj první zápas v NHL za Arizonu. V následujícím ročníku přidal další, pak ale svou zámořskou misi ukončil a zamířil do Komety. Posléze hrál skoro tři roky v KHL, kde oblékal dres Chabarovsku. Nedostali pořádnou šanci. 16 Čechů, kteří odehráli v NHL nejméně zápasů Před sezonou 2021/22 zamířil do Finska a na rok a strávil dva povedené roky v Ilvesu Tampere. Nejdříve vychytal mužstvu v elitní lize bronzové medaile a v ročníku 2022/23 se zapsal do statistik nejnižším průměrem inkasovaných branek na utkání (1,83) a nejvyšší úspěšností zákroků (92,4 %). Pak zamířil do Švédska, kde působí dosud. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Jakub Málek (2022 až 2025) Bilance v dresu Ilvesu: 89 zápasů – 90,8 % úspěšných zásahů, průměr 2,19 inkasovaných branek na utkání, 8 čistých kont Vsetínský odchovanec Jakub Málek byl tři uplynulé sezony oporou Ilvesu Tampere. Téměř dvoumetrového obra si vybrali v draftu v roce 2021 „ďáblové“ z New Jersey, on však nezvolil odchod do zámoří a zůstal v mateřském klubu. Udělal dobře. Na nedostatek pracovního vytížení si nemohl stěžovat – navzdory nízkému věku zastával roli jedničky mezi tyčemi a podával vynikající výkony, které neušly pozornosti zahraničních skautů. 4 čeští hokejoví brankáři, kteří v sezoně 2024/25 chytali v nejvyšší finské lize V roce 2022 dostal laso ze severu Evropy a zamířil do Finska, kde potvrzoval, že je mimořádným brankářským talentem. V nedávno skončeném ročníku pomohl Ilvesu k bronzovým medailím a měl nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas ze všech gólmanů v lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Ondřej Bizoň (2022 až 2023) Bilance v dresu Ilvesu: žádné utkání Už v šestnácti letech odešel Ondřej Bizoň v roce 2020 z rodného Brna, kde chytal v dorosteneckém týmu Komety, a zamířil do Finska. Na severu Evropy sbíral cenné zkušenosti v mládežnických výběrech Ilvesu Tampere a zaujal i reprezentační trenéry, kteří jej nominovali do celku pro mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2022. Za seniorské mužstvo Ilvesu však neodchytal ani jedno utkání. Před sezonou 2024/25 se vrátil jako do vlasti a působil v třetiligovém Velkém Meziříčí.

Pokračování 7 / 8 Patrik Hamrla (2023 až 2024) Bilance v dresu Ilvesu: žádné utkání) V draftech mezi léty 2018 a 2020 se Carolina českým hokejistům vyhýbala. Po jednom sáhla až v roce 2021. A vůbec poprvé si klub vybral tuzemského gólmana - Patrika Hamrlu. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Rodák ze Zlína, který s hokejem ve městě obuvi také začínal, však na sebe výrazněji upozornil v dresu Karlových Varů, za které ještě coby teenager odchytal několik extraligových utkání. Po draftu odešel do zámoří a dvě sezony působil v juniorské lize QMJHL v klubu Rimouski Océanic. V sezoně 2023/24 byl hráčem finského Ilvesu Tampere, ale svůj herní čas trávil na hostování v klubu KOOVEE ve druhé lize, kde však svými výkony nijak nenadchl. Uplynulý ročník chytal v třetiligovém Vyškově a od toho nadcházejícího bude hájit barvy Prostějova. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Dominik Pavlát (2024 až současnost) Bilance v dresu Ilvesu: 39 zápasů – 91,5 % úspěšných zásahů, průměr 2,13 inkasovaných branek na utkání, 5 čistých kont Od 15 let býval Dominik Pavlát členem mládežnických reprezentačních výběrů, ale nikdy si nezachytal na mistrovství světa osmnáctek ani dvacítek. Z Tábora, kde se narodil, se už ve 14 letech přesunul do Chomutova a Pirátům byl věrný i po sestupu do druhé ligy. V sezoně 2019/20 v brance severočeského klubu zářil a vysloužil si přestup o úroveň výš. Zamířil do Plzně, kde pak strávil téměř čtyři sezony. V průběhu ročníku 2023/24 se stěhoval na hostování do Pardubic, a když mu vypršel kontrakt, vydal se na své první zahraniční angažmá do Finska. Zanechali stopu. 10 Čechů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii finské ligy Jeho cílovou stanicí se stalo Tampere, kde se upsal na rok s opcí na další sezonu Ilvesu. V klubu si vytvořil silnou pozici a byl prakticky stejně vytěžovaný jako jeho krajan Jakub Málek. V debutovém ročníku odchytal 29 střetnutí v základní části soutěže, dalších deset duelů přidal ve vyřazovacích bojích, po nichž se mohl radovat ze zisku bronzové medaile. Foto: Profimedia.cz