Oblíbená destinace. 5 českých brankářů, kteří spojili kariéru s finským Ilvesem

Jakub Málek

Rodák z Kroměříže, jehož v roce 2021 draftovalo New Jersey, si nikdy nezachytal v extralize. Jednadvacetiletý Jakub Málek hokejově vyrostl ve Vsetíně a před rokem odešel do Ilvesu. V základní části finské soutěže zasáhl do 22 duelů a další tři starty přidal v play-off. V příštím ročníku se bude rvát o post jedničky.

Foto: Profimedia.cz