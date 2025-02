Oblíbená adresa. 4 čeští fotbalisté, kteří hrají za dva kluby z řecké Soluně

Dvaatřicetiletý stoper má na kontě přes 40 startů v reprezentaci, kde jeho kariéru nejspíš uzavřela kauza Belmondo. Jakub Brabec hrával v Belgii či Turecku a v létě roku 2021 odešel z Plzně do Soluně. V sestavě Arisu má pevné místo.

Bývalý reprezentační kapitán odešel do Řecka v zimě roku 2023 z německé Herthy. Několikrát se spekulovalo o jeho možném příchodu do Hradce Králové, Vladimír Darida je ale očividně v Soluni spokojený. Čtyřiatřicetiletý záložník nastupuje pravidelně, v týmu patří k oporám.

Někdejší sparťanský univerzál odešel do Soluně v létě po čtyřech letech ve švýcarském Luzernu. Za Aris v tomto ročníku stihl 14 ligových zápasů, patřil do základní sestavy, od února je ale mimo hru kvůli zranění. Martin Frýdek má na kontě i sedm startů v reprezentaci.

Jiří Pavlenka (PAOK Soluň)

Hlučínský rodák odešel v létě roku 2017 ze Slavie do Brém. Ve Werderu si vybudoval skvělou pozici a byl spolehlivou jedničkou. Spekulovalo se o možném odchodu do Liverpoolu či Barcelony, Jiří Pavlenka se ale stěhoval až loni v září. Po konci v Německu zamířil do týmu PAOK Soluň, zatím ale zvládl jen dva pohárové starty. Dvaatřicetiletý gólman s reprezentačními zkušenostmi je totiž aktuálně zraněný.

