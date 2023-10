Oblékali dres slavného tureckého klubu. 3 čeští Tomášové, kteří si zahráli za Besiktas Istanbul

Besiktas Istanbul patří k nejslavnějším tureckým klubům. Jeho barvy dosud hájili také tři čeští fotbalisté a shodou okolností všichni tři nesli křestní jméno Tomáš. Kteří to byli, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Tomáš Sivok

Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok zamířil do Besiktase v roce 2008 po krátkém angažmá v italském Udine. V tureckém klubu se rychle zařadil mezi klíčové postavy a s Besiktasem vybojoval titul v lize i pohárovou trofej. Po Euru 2012 podepsal s vedením oddílu novou tříletou smlouvu a v Istanbulu vydržel až do roku 2015, kdy zamířil do Bursasporu. Než se tak stalo, zvládl odehrát 203 ligových utkání a nastřílel v nich 19 branek.

Foto: Profimedia.cz