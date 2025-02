Obešli extraligu. 13 Čechů, kteří mají smlouvy v klubech NHL, ale nikdy nehráli v nejvyšší tuzemské soutěži

Část 1 / 14



David Rittich, David Kämpf, Jan Rutta či Martin Nečas působili před odchodem do zámoří v extralize. Někteří další Češi, kteří mají nyní podepsané kontrakty v NHL, nejvyšší domácí soutěž ale nikdy neokusili. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 14 Ivan Ivan (Colorado Avalanche) Zatímco jeho otec Marek Ivan patřil několik sezon k inventáři české extraligy, kde měl pověst tvrdého a problémového hokejisty, jeho syn Ivan se v nejvyšší tuzemské soutěži nikdy neobjevil. Odchovanec vítkovického klubu odešel už 17 letech do zámoří, kde odehrál tři sezony v juniorské lize QMJHL, přičemž v té poslední zaznamenal průměr více než jednoho kanadského bodu na utkání. Minulý ročník strávil už mezi dospělými v soutěži AHL a přestože nebyl nikdy draftován, loni v létě podepsal vstupní kontrakt v NHL s Coloradem Avalanche. V premiérové sezoně zatím odehrál 40 utkání a zaznamenal osm bodů (5+3). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) Mohl by být jednou Jakub Dobeš jedničkou v brance Montrealu? Vyloučeno to rozhodně není. Canadiens draftovali českého mladíka v pátém kole draftu v roce 2020 a nevybrali si ho náhodou. Chomutovský odchovanec působí v zámoří už od sezony 2017/18, takže ho skauti měli na očích a dobře věděli, jaké jsou jeho přednosti a kvality. Dobeš sice odchytal v českých mládežnických reprezentačních výběrech jen jediné utkání v celku do 16 let, a to se mu vůbec nepovedlo, ale za Atlantikem už osmou sezonu podává solidní výkony. Od uplynulého ročníku působil v dresu farmářského celku Laval Rocket v soutěži AHL, a v tom současném se konečně dočkal pozvánky do prvního týmu. Úvodní zápasy se nesmírně povedly. S Montrealem má podepsaný kontrakt do konce června. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 David Špaček (Minnesota Wild) Syn vítěze z Nagana Jaroslava Špačka David je stejně jako jeho otec obráncem. A stejně jako on je typem ofenzivního beka. Plzeňský odchovanec se nikdy neobjevil v extralize dospělých, protože už v 18 letech zamířil do zámoří. Nejdříve dva roky působil v juniorské lize QMJHL a nyní už druhým rokem válí mezi dospělými v AHL ve farmářském celku Minnesoty. Americký klub si Špačka vybral v draftu v roce 2022 a pojistil si ho smluvně do roku 2026. Na loňském mistrovství světa se podílel na zisku zlaté medaile. Na první šanci v dresu Wild zatím stále čeká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 Jaroslav Chmelař (New York Rangers) Útočník Jaroslav Chmelař oslavil 18. narozeniny jen pár dnů před draftem NHL v roce 2021. Odchovanec Liberce měl v tu chvíli za sebou už tři sezony ve Finsku, kam odešel v roce 2018 v pouhých 15 letech, takže v české extralize se nikdy neobjevil. Nejdříve hrál v celku KJT Haukat, v dalším ročníku oblékal dres klubu Kiekko-Vantaa a od následující sezony byl na soupisce juniorského celku Jokeritu Helsinki. Chmelař je typem urostlého forvarda. Měří bez čtyř centimetrů dva metry a váží sto kilogramů. Hokejoví fanoušci ho mohli vidět v českém dresu na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát startoval na světovém šampionátu juniorů. Tu poslední účast proměnil v roce 2023 ve stříbro, k němuž přispěl pěti body (3+2) v sedmi zápasech. V minulých dvou letech působil v celku Providence College v soutěži NCAA, nyní už se otrkává mezi muži v AHL. Zatím to zvládá poměrně dobře a dává najevo, že v New Yorku Rangers, kde má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2027, by s ním měli počítat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 Matyáš Šapovaliv (Vegas Golden Knights) Kladenský rodák a odchovanec Matyáš Šapovaliv se poprvé objevil v soutěži dospělých v sezoně 2020/21, kdy odehrál 12 utkání ve druhé lize v dresu Rytířů a zaznamenal v nich tři asistence. Před dalším ročníkem si sbalil kufry a vyrazil do zámoří, kde působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit a vedl si velmi dobře. V 68 zápasech premiérové sezony posbíral 52 bodů za 18 gólů a 34 nahrávek a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Po urostlém forvardovi sáhli během druhého kola draftu NHL v roce 2022 Rytíři z Las Vegas a skauti mohli s uspokojením sledovat, jak talentovaný Čech výkonnostně vyrůstá. V minulém ročníku měl v základní části průměr více než jednoho bodu na zápas. Šapovaliv si třikrát zahrál na světovém šampionátu dvacítek a dvakrát se podílel na zisku cenného kovu. Na přelomu let 2022 a 2023 pomohl vybojovat stříbro, o rok později se radoval z bronzu. Momentálně hraje ve farmářském celku Henderson Silver Knights v soutěži AHL a čeká na premiérovou pozvánku do NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 Ondřej Pavel (Nashville Predators) Kdo nesleduje české hokejisty v zámoří bedlivě, tomu možná jméno Ondřeje Pavla nic neřekne. Aktuálně čtyřiadvacetiletý útočník nikdy neprošel draftem NHL, přestože za Atlantik zamířil už v 16 letech z dorosteneckého týmu pražské Sparty, takže si v extralize dospělých nikdy nezahrál. Působil v univerzitních zámořských soutěžích a natolik zaujal skauty Colorada, že mu klub nabídl k podpisu dvouletou vstupní smlouvu. V minulé sezoně působil převážně ve farmářském celku Colorado Eagles v soutěži AHL, připsal si na konto ale také dva starty v dresu Avalanche. Do statistik si však zapsal pouze jeden dvouminutový trest a jeden záporný bod v +/- bodování. Na konci prosince byl vyměněn do Nashvillu, ale nadále nastupuje ve farmářském mužstvu. Na konci sezony mu skončí smlouva, takže má jen několik měsíců na to, aby přesvědčil, že má kvalitu na NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 Ondřej Becher (Detroit Red Wings) Ostravský rodák Ondřej Becher hrával nejdříve v dorosteneckém týmu Poruby a následně se přesunul do Havířova. Zahrál si na mistrovství světa hráčů do 18 let a následně, v roce 2022, odešel do zámoří a dva roky nastupoval v juniorské soutěži WHL, takže ani nestačil nakouknout do seniorské extraligy. Dynamického a technicky dobře disponovaného forvarda si v loňském draftu vybral ve třetím kole Detroit a následně podepsal vstupní kontrakt. V aktuálním ročníku zatím získává dvacetiletý talent zkušenosti mezi dospělými ve farmářském celku Grand Rapids Griffins v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 Marek Alscher (Florida Panthers) Posledním českým hokejistou, který šel na řadu v první stovce draftu NHL v roce 2022, byl obránce Marek Alscher. Kladenský odchovanec se stal kořistí Floridy jako 93. hráč v celkovém pořadí. Urostlý zadák, který hraje fyzický hokej a jen tak něčeho se nezalekne, však dokáže také přesně rozehrát a podpořit ofenzívu. Z českých kluzišť zmizel už jako patnáctiletý teenager a zamířil do Finska, kde pak hrál dva roky v dorosteneckých týmech Pelicans Lahti. Od roku 2021 je v zámoří. Minulé tři ročníky strávil barvách Portlandu Winterhawks v juniorské lize WHL, nyní se otrkává ve farmářském celku v soutěži AHL. S Panthers má bronzový medailista z mistrovstvá svět juniorů z loňského roku podepsaný vstupní kontrakt do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 Radek Faksa (St. Louis Blues) Radek Faksa je jednou z českých stálic v NHL. V elitní zámořské lize debutoval v sezoně 2015/16 a od té doby si vybudoval slušnou pozici v Dallasu, odkud se loni v létě poprvé během zámořské kariéry stěhoval. Zamířil do St. Louis Blues, kde mu na konci června vyprší pětiletý kontrakt. 9 českých třicátníků v NHL. Jak si vedou zkušení tuzemští hokejisté v aktuální sezoně? Jednatřicetiletý rodák z Opavy je univerzálem, který může bez problémů naskakovat na led jako střední útočník nebo na levém křídle. Do zámoří odešel v roce 2011, aniž by se objevil v extralize, o rok později byl draftován v prvním kole. Dosud odehrál v NHL 682 zápasů, ve kterých posbíral 210 (92+118) bodů. Dalších 79 startů a 20 bodů přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 Martin Frk (Calgary Flames) V sezoně 2016/17 odehrál dva zápasy za Carolinu, od dalšího ročníku už byl členem sestavy Detroitu, který ho draftoval v roce 2012. Nyní jednatřicetiletý útočník Martin Frk má v NHL na kontě 20 branek a 21 asistencí ve 124 zápasech. Šampioni z kanadské juniorky. 10 českých hokejistů, kteří dosud vyhráli Memorial Cup Do zámoří odcházel před sezonou 2010/11 z Karlových Varů. V únoru 2020 se upsal Los Angeles, kde vydržel tři sezony, ale moc šancí nedostal. Pak byl hráčem St. Louis, ale působil jen na farmě v soutěži AHL, a to samé zažívá i současném ročníku, kdy má podepsanou roční smlouvu s Calgary Flames. Přestože se mu tam mimořádně daří, pozvánku do prvního týmu zatím nedostal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 Ondřej Palát (New Jersey Devils) V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. Pilní sběratelé bodů. 5 nejproduktivnějších aktivních Čechů v součtu základní části a play-off NHL Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům během deseti sezon dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 David Pastrňák (Boston Bruins) David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000. Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. S písmenem „B“ na hrudi nyní kroutí jedenáctou sezonu a drží si průměr jednoho bodu na utkání. Havířovský odchovanec má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu a dělá z něj jednoho z nejlépe placených hráčů v NHL.Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 Jakub Vrána (Washington Capitals) Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014, když šel na řadu jako třináctý, tedy dříve než David Pastrňák. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu. V 73 zápasech své kompletní premiérové základní části soutěže posbíral 27 bodů za 13 gólů a 14 asistencí. V další sezoně už se dostal na 47 bodů (24+23) v 82 zápasech a o rok později měl 52 bodů (25+27) po odehrání 69 utkání. V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. Washington opouštěl s bilancí 284 odehraných zápasů a 157 bodů jako třetí nejproduktivnější Čech v historii klubu. VIDEO Z ARCHIVU: Už tomu bylo 8 let. Připomeňte si první gól Jakuba Vrány v NHL V roce 2022 však kariéru v NHL přerušil a léčil se v programu pro závislosti a duševní problémy. Následně byl z Detroitu vyexpedován do St. Louis, kde s ním ale záhy přestali počítat. V průběhu minulé sezony byl zařazen na listinu volných hráčů, ale konkurence o něj neměla zájem, takže byl poslán do farmářského týmu, hrál v AHL a čekal, zda ještě nedostane šanci v prvním týmu. Nedostal. Loni v létě se dohodl na roční smlouvě s Capitals a vrátil se do Washingtonu. Podobně jako Pastrňák hrával nejvyšší švédskou soutěž, českou extraligu ale pražský rodák nikdy neokusil. Foto: Profimedia.cz