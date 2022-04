O nabídky nebudou mít nouzi. 5 českých hokejistů, kteří zářili v letošní sezoně KHL

V KHL se hraje finále mezi Magnitogorskem a moskevským CSKA, ovšem co se soutěží bude dál, to vzhledem ke konfliktu na Ukrajině nikdo neví. Dá se však čekat, že ligu opustí zahraniční hvězdy včetně českých hokejistů. Kteří z nich byli letos nejvíc vidět a o zajímavé nabídky by neměli mít nouzi? Podívejte se.

Roman Will (Čeljabinsk) Taky v letošním ročníku KHL se ve velmi dobrém světle ukázali čeští gólmani. Mezi stálicemi byl Šimon Hrubec, jenž loni celou soutěž s Omskem vyhrál, ale ještě o chlup lepší čísla měl Roman Will, který dovedl svůj Čeljabinsk až do semifinále. Devětadvacetiletý gólman, jenž nakoukl i do NHL, působil před odchodem do Ruska v Švédsku. Kde bude pokračovat? Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák (Čeljabinsk) Devětadvacetiletý forvard má za sebou třetí rok v Čeljabinsku, který pro něj byl z bodového hlediska nejlepší. Lukáš Sedlák dal v základní části 18 branek, ke kterým přidal 25 asistencí a stal se sedmým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Devětadvacetiletý účastník letošní olympiády byl hodně vidět taky v play-off. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Klok (Nižněkamsk) Bývalý bek Vítkovic byl poslední dva roky ve Finsku. V létě se odhodlal ke změně a zamířil do Nižněkamsku, ve kterém odehrál parádní ročník. Lukáš Klok dal pět branek, přidal 26 asistencí a stal se pátým nejproduktivnějším bekem celé soutěže. Velmi dobře mu vyšla i únorová olympiáda a stavitelé národního týmu s ním počítali taky pro blížící se světový šampionát. Šestadvacetiletý bek se však zranil a národnímu týmu nepomůže. O svou budoucnost by se ale neměl bát. Vyzkouší NHL? Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hyka (Čeljabinsk) Taky Tomáš Hyka, stejně jako Lukáš Sedlák, má za sebou třetí rok v Čeljabinsku, ve kterém patřil k oporám. Devětadvacetiletý útočník, jenž startoval i na olympijských hrách, posbíral 35 bodů v základní části a hodně produktivní byl i v play-off, v němž dal pět branek a přidal sedm asistencí. O nabídky by bývalý forvard Mladé Boleslavi nebo Las Vegas neměl mít nouzi. Foto: Profimedia.cz