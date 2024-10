O kom se šušká? 5 trenérů, kteří jsou spojováni s příchodem do Pardubic

Část 1 / 6



Ještě na začátku května loňského roku stál na trenérské lavici Pardubic současný reprezentační kouč Radim Rulík. Toho pak vystřídal Václav Varaďa, jenž však v Dynamu po několika měsících skončil. Náhradou se stal jeho asistent Marek Zadina, ovšem ani on už v Pardubicích není. Dynamo v úvodu letošního ročníku dvakrát nezáří, pod Zadinou se začala viklat židle a on sám před pár dny rezignoval. Vedení klubu zatím náhradu nepřivedlo, v zákulisí se ale spekuluje o několika zajímavých jménech. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Miloš Holaň Největší favorit? Může být. Miloš Holaň už Pardubice vedl, k týmu má vztah. Naposledy působil ve Vítkovicích, které v roce 2023 dovedl do semifinále. V průběhu minulého ročníku však skončil a od té doby je třiapadesátiletý kouč bez angažmá. V hokejovém prostředí má respekt, pardubickou kabinu by zvládl. Foto: Radim Strachoň / MAFRA / Profimedia

Pokračování 3 / 6 Vladimír Růžička Toto by byla naprostá pecka. Senzace. Vladimír Růžička patří k nejúspěšnějším českým trenérům posledních let. Kapitán olympijských šampionů z Nagana dlouho stál na lavičce národního týmu, v posledních letech mu ale začal ujíždět vlak. Nesedlo mu angažmá v Hradci Králové, Litvínově ani Slovanu Bratislava. Aktuálně vede druholigový Most, extraligovému lasu by se ale určitě nebránil. Dynamo však jeho příchod popřelo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Patrik Augusta Před časem dostal nabídku z Vítkovic, setrval však u české dvacítky, kterou na posledním juniorském šampionátu dovedl k bronzu. Nyní o Patrika Augustu měly projevit zájem Pardubice, verdikt by měl být ale stejný. Čtyřiapadesátiletý rodák z Jihlavy, jenž v extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec, zůstává u národního týmu do dvaceti let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Miloslav Hořava Původně to vypadalo tak, že Dynamo povede společně se Zadinou, jenže jak je známo, ten v Pardubicích skončil, a nakonec nedorazil ani Miloslav Hořava. Třiašedesátiletý kouč nasbíral spoustu zkušeností, ještě loni působil ve Spartě. Vrátí se do hry, nebo je jeho příchod do Pardubic vyloučen? Foto: Radim Strachoň / MAFRA / Profimedia

Pokračování 6 / 6 Miloš Říha Dvaačtyřicetiletý Miloš Říha mladší už v Pardubicích trénoval. Tým nejdřív vedl společně se svým otcem a poté i nějaký čas sám. Naposledy působil ve Zlíně, v průběhu loňského ročníku byl ale odvolán. Aktuálně je stále volný. Foto: Profimedia.cz