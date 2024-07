O Kašeho byl velký zájem. Podívejte se, které nabídky smetl ze stolu

Část 1 / 5



Osmadvacetiletý Kaše se do extraligy vrátil před rokem. Stal se jednou z nejvýraznějších postav soutěže a oporou Litvínova, se kterým postoupil až do semifinále. Potom odjel na svůj první světový šampionát a v Praze pomohl ke zlatu. Není divu, že byl o Kašeho zájem, on se ale rozhodl pokračovat v Litvínově. Kdo okolo něj kroužil? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Dynamo Pardubice Nebyly by to Pardubice, aby nekroužily kolem velkého jména. Do svých řad už zlákaly Romana Červenku i Jiřího Smejkala, stále ale nemají dost. Do Dynama míří Andrej Šustr a majitel Petr Děděk měl údajně zájem taky o Kašeho. Nakonec ale nepochodil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Sparta Praha Sparta rok co rok touží po titulu, od roku 2007 na něj ale čeká marně. V uplynulém ročníku Pražané došli do semifinále, ve kterém vedli už 3:0 nad Třincem, nakonec ale sérii ztratili. Sparta půjde ve velké síle i do příští sezony, do útoku získala Tomáše Hyku, Kašeho ale nezlákala. V kádru přitom dříve měla jeho bratra Davida. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 NHL Ondřej Kaše několik let působil v NHL. Za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu odehrál dohromady téměř 300 zápasů, a kdyby jej netrápily zdravotní problémy, nejspíš by za Atlantikem válel doteď. Osmadvacetiletý forvard se mohl do nejlepší ligy světa vrátit, údajně jej lákal Boston, mistr světa z Prahy ale nakonec zůstal doma. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Švýcarsko Kašeho lákali i do Švýcarska. V zemi by si určitě přišel na lepší peníze než v Litvínově, rozhodně by si nepohoršil ani kvalitou soutěže. Český útočník ale smetl i tuto variantu. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia