Numero pro „vyvolené“. 7 nejlepších fotbalistů, kteří nosí v české lize na dresu číslo 10

Běhával s ní po hřišti Pelé, Eusebio, Diego Maradona či Michel Platini. Řeč je o číslici 10 na jejich dresech. Také v současnosti nosí toto numero na klubové scéně řada excelentních fotbalistů. I v české lize najdeme borce, kteří nedělají tomuto číslu hanbu. Sedm (momentálně) nejlepších či nejtalentovanějších najdete v následujících kapitolách. Nehledejte tam ale hráče Teplic, protože to je jediný klub, který v aktuálním ročníku nemá desítku na soupisce.

Michal Trávník (1. FC Slovácko) Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a v zimě 2020 ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy. Skvělé nákupy i vyhozené miliony. 13 nejdražších hráčů, které do Sparty přivedl Tomáš Rosický V novém prostředí pookřál, měl místo v základní sestavě a pravidelně hrál. Sotva se však vrátil na Letnou, už se zase stěhoval – tentokrát na Slovácko, kde nyní tráví druhou sezonu. V Uherském Hradišti má devětadvacetiletý borec podepsanou smlouvu do roku 2026.

Adam Karabec (Sparta Praha) Záložník Adam Karabec oslavil v červenci teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Ze školních lavic rovnou na hřiště. 7 fotbalistů, kteří hráli ligu za Spartu v nejnižším věku Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Momentálně však výkonnostně poněkud stagnuje.

Jan Matoušek (Bohemians Praha 1905) V létě roku 2018 se Slavia dohodla s Příbramí na přestupu záložníka Jana Matouška. V Edenu si od něho hodně slibovali, jenže v pražském klubu odehrál během podzimu jen sedm ligových utkání a v zimě odešel hostovat zpátky do Příbrami. Od té doby se pak už v prvním celku sešívaných neobjevil. Hostoval v Jablonci, v Liberci a od ledna byl zapůjčen do Bohemky. Poté, co mu vypršela smlouva se Slavií, upsal se na začátku prázdnin na další dva roky právě Klokanům. V Ďolíčku se stal jedním z borců, na které trenér Jaroslav Veselý hodně spoléhá. Všech sedm utkání podzimní části sezony odehrál v základní sestavě.

Matěj Šín (Baník Ostrava) V 19 letech už toho ví Matěj Šín o životě víc než leckterý dospělejší člověk. A to nejen o tom fotbalovém. Loni v létě jej ve slibném sportovním rozletu zastavila lékařská diagnóza, která hovořila o rakovině varlat. Následovala osmiměsíční pauza a léčba, ale na jaře se vrátil do sestavy Baníku, kde sbíral první starty už v ročníku 2021/22. Letos na jaře zvládl naskočit do jedenácti utkání a na konto si připsal i premiérovou ligovou trefu. Jednou dokonce získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V aktuální sezoně odehrál všech sedm zápasů, ve kterých dal jedn gól a na jeden nahrál. V Ostravě s ním mohou počítat podle platné smlouvy do roku 2025.

Jan Kopic (Viktoria Plzeň) Třiatřicetiletý záložník Jan Kopic hraje v Plzni už devátou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V minulém ročníku se v lize dostal na hřiště jednadvacetkrát. Dal tři góly, zaznamenal tři asistence a pomohl k třetímu místu. V Plzni loni v létě prodloužil kontrakt o dva roky.

Tom Slončík (FC Zlín) Jako kometa se zjevil v jarní části prvoligové soutěže v minulém ročníku osmnáctiletý Tom Slončík. Jeho otec Petr je bratrancem bývalého reprezentanta Radka Slončíka, a hrával na přelomu tisíciletí ve zlínském dresu. Syn okusil nejvyšší soutěž také ve žlutomodrých barvách. Talenty v akci. 5 nejmladších fotbalistů, kteří zasáhli do minulé sezony Fortuna ligy Debut si odbyl v únorovém domácím střetnutí se Spartou (2:3), do konce sezony pak nastřádal celkem 15 startů, z toho jedenáct v základní sestavě. Na konto si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Nejvíc se mu povedlo dubnové domácí střetnutí proti Bohemians, v němž přispěl k výhře 4:1 dvěma góly a jednou nahrávkou. Šestkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. I v aktuální sezoně má talentovaný mladík důvěru kouče Pavla Vrby. Odehrál všech sedm ligových utkání a jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Ve Zlíně má smlouvu do roku 2025 a jeho tržní cena se pohybuje kolem 350 tisíc eur.

Christos Zafeiris (Slavia Praha) O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, dvacetiletý mladík však na konci ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili okolo 40 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě prvních 22 zápasů v české lize a ve statistikách dva góly a čtyři asistence. Pětkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání.