Numero pro vyvolené. 4 nejlepší fotbalisté, kteří nosí v české lize na dresu číslo 10

I v české lize najdeme borce, kteří nedělají tomuto číslu hanbu. Nepatří mezi ně Bořek Dočkal ze Sparty, který to po víkendovém utkání v Ostravě pořádně schytal od fanoušků i fotbalových komentátorů. Čtyři (momentálně) nejlepší najdete v následujících kapitolách. Nehledejte tam ale hráče Baníku Ostrava, protože to je jediný klub, který v aktuálním ročníku nemá na soupisce desítku.

V dorosteneckém věku hrával Tomáš Čvančara ve Slavii, v roce 2018 ale nabral směr na sever a stal se hráčem Jablonce. V průběhu minulém ročníku byl vyexpedován na hostování do Opavy a v aktuální sezoně už je jednadvacetiletý útočník jabloneckým tahounem. Se čtyřmi góly na kontě se postaral o více než třetinu nastřílených branek mužstva v dosavadních třinácti kolech. A to ještě ve třech zápasech na hřišti chyběl. Cena vysokého mladého forvarda jde utěšeně nahoru a jeho jméno možná budeme slýchat stále častěji.

Jiří Skalák (Mladá Boleslav)

Talentovaný útočník Jiří Skalák to měl ve Spartě těžké. Na Letné byli v době, kdy tam bojoval coby mladý talent o místo v sestavě, Kweuke, Kadlec, Přikryl, Balaj, a přišli ještě Lafata a Bednář. Po úspěšném Euru zamířil do Ružomberku, pak se ale vrátil do Prahy. Objevil se v sedmi ligových kolech, čtyřikrát dostal coby střídající hráč šanci i v Evropské lize. Potom odešel na hostování do Slovácka, kde dostával zpočátku hodně šancí. Gól ale nedal a v posledních zápasech spíše vysedával na lavičce.

Sezonu 2013/14 začal znovu ve Spartě, ale naskočil jen do tří zápasů jako střídající hráč a odešel na hostování do Brna, kde pravidelně hrál v základní sestavě. V červnu roku 2014 se upsal Mladé Boleslavi, odkud v létě roku 2016 odešel do anglického Brightonu, kde však prakticky nenastupoval. Od ročníku 2018/19 byl hráčem Millwallu. Letos v únoru se vrátil do vlasti, upsal se do roku 2022 Mladé Boleslavi a dokazuje, že je stále velmi kvalitním fotbalistou.

