Numero pro vyvolené. 10 nejlepších hráčů z evropských klubů, kteří nyní nosí na dresu magické číslo 10

Běhali s ní po hřišti Pelé, Eusebio, Diego Maradona či Michel Platini. Řeč je o číslici 10 na jejich dresech. Také v současnosti nosí toto numero na klubové scéně řada excelentních fotbalistů. Desítku těch aktuálně nejlepších najdete v následujících kapitolách.

10. Allan Saint-Maximin (Newcastle United) Už tři roky působí v anglické Premier League francouzský útočník (či záložník) Allan Saint-Maximin. Na ostrovy zamířil z Nice za 16 milionů liber a podle portálu TransferMarkt je jeho současná hodnota 30 milionů liber. V Newcastlu má podepsanou smlouvu až do roku 2026. V aktuálním ročníku zvládl čtyřiadvacetiletý borec odehrát 24 zápasů a jen dvakrát nebyl v základní sestavě. V nich se blýskl pěti brankami a třemi nahrávkami. Míčoví kouzelníci. Toto je 5 nejlepších fotbalových driblérů současnosti Pro obránce v Premier se stal noční můrou, protože díky rychlým nohám a dokonalým technickým dovednostem je téměř nemožné ho odstavit čistě od míče. Zapracovat by mohl na zakončení, ale jeho schopnost s lehkostí prosvištět kolem zadáků soupeře je obdivuhodná. Foto: Profimedia.cz

9. Lucas Paquetá (Olympique Lyon) Francouzský deník L'Equipe nedávno vydal informaci o tom, že se Paris Saint-Germain zajímá o brazilského záložníka Lucase Paqueta z Lyonu. Z případného přestupu by profitoval i AC Milán, odkud hráč do Francie v roce 2020 přišel, protože má smluvně zajištěno 15 až 20 % z budoucího dalšího prodeje. Portál TransferMarkt vyčísluje aktuální hodnotu čtyřiadvacetiletého fotbalisty na 35 milionů eur. Paquetá odehrál v současné sezoně 25 ligových utkání a zaznamenal sedm branek a čtyři nahrávky. Další gól a asistenci přidal v pěti zápasech Evropské ligy. Foto: Profimedia.cz

8. Gianluca Caprari (Hellas Verona - na hostování ze Sampdorie Janov) Italského ofenzivního záložníka (či útočníka) Gianlucu Caprariho dostala do tohoto výběru nejlepších desítek současnosti aktuální sezona, která je bezpochyby jeho nejpovedenější v kariéře. Od roku 2017 je hráčem Sampdorie, ale od poloviny sezony 2019/20 putuje z jednoho hostování za druhým. Nejdříve ho janovský klub půjčil do Parmy, v minulém ročníku hrál v Beneventu a v tom současném hájí barvy Verony. A dělá to zatraceně dobře. V 25 ligových zápasech nastřílel deset gólů a k nim přidal sedm nahrávek. Přímo se tak podílel na třetině všech branek mužstva v Serii A. Foto: Profimedia.cz

7. Luka Modrič (Real Madrid) V roce 2018 zářil Luka Modrič na světovém šampionátu v Rusku, kde dotáhl Chorvaty k senzačnímu stříbru. Následně o něho stál Inter Milán, on ale zůstal v Realu Madrid. Šikovný záložník se stal nejlepším hráčem roku podle FIFA a získal i Zlatý míč. Momentálně je Modričovi 36 let a na Santiago Bernabeu má podepsaný kontrakt do konce aktuální sezony, který mu týdně zajišťuje příjem ve výši téměř 400 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

6. Neymar (Paris Saint-Germain) Když v létě roku 2017 zamířil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému fotbalovému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek Neymar se netajil tím, že jde především za penězi. Novému klubu se však vyplácí. I když ho na hřišti stále více zastiňuje mladík Kylian Mbappé a omezují nejrůznější zdravotní lapálie. Ve 30 letech patří stále k absolutní světové elitě a je jedním z nejtvořivějších fotbalistů současnosti. Foto: Profimedia.cz

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) Osmadvacetiletý útočník Tottenhamu Harry Kane navazuje v aktuálním ročníku Premier League na skvělé výkony z předchozích sezon. Anglický forvard nastoupil do 25 ligových zápasů a jen jednou nebyl v základní v základní sestavě. Osobně se postaral o deset vstřelených gólů a na další tři nahrával. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Ostrovní experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už před několika lety tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Foto: Profimedia.cz

4. Sadio Mané (Liverpool) Senegalský reprezentant Sadio Mané hraje už šestým rokem v dresu Reds, kam zamířil v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. Stejně jako v předchozím působišti patří i na Anfield Road k oporám mužstva. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor týmu. Devětadvacetiletý útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 86 gólů ve 186 zápasech. V aktuálním ročníku má na kontě 12 branek a jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

3. Paulo Dybala (Juventus Turín) Argentina má v současnosti nepřebernou zásobu nesmírně silných útočníků. Forvard italského Juventusu Turín Paulo Dybala patří mezi ně. Češi a dál? 11 národů, které pro Juventus Turín „zajistily“ nejvíc gólů v dějinách klubu V 28 letech už kroutí devátou sezonu v italské Serie A, z nichž jen dvě nestrávil v Juventusu. V současné sezoně zatím pomohl Staré dámě sedmi góly a pěti asistencemi a má velkou zásluhu na tom, že turínský celek od konce listopadu neprohrál ani jeden z 20 zápasů v regulérní hrací době. Talentovaný borec má na kontě 32 reprezentačních startů a dva góly. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 50 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

2. Leroy Sané (Bayern Mnichov) Šestadvacetiletý Němec Leroy Sané je jedním z důvodů, proč v aktuální sezoně (opět) bojuje Bayern Mnichov o německý ligový titul. Útočník, jehož přivedl v roce 2016 do Manchesteru City manažer Pep Guardiola za téměř padesát milionů liber ze Schalke 04, se stal nepostradatelnou součástí týmu. V létě roku 2020 zamířil za 60 milionů eur zpátky do Německa a upsal se na pět let Bayernu. Luxusní zboží. Toto je 16 nejdražších německých fotbalistů všech dob V premiérové sezoně v Allianz Areně se teprve rozkoukával, ale od aktuálního ročníku je oporou mnichovského týmu. Ve 24 ligových zápasech nastřílel sedm gólů a přidal k nim stejný počet asistencí, což svědčí nejen o jeho zabijáckém brankovém instinktu, ale také o citu pro finální přihrávku. K tomu přidejte vynikající techniku a sílu ve vzdušných soubojích, a máte tu jednu z velkých fotbalových hvězd současnosti. Foto: Profimedia.cz