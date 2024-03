Nulují soupeře. 5 brankářů z Fortuna ligy, kteří vychytali v aktuální sezoně nejvíc čistých kont

Část 1 / 6



Česká nejvyšší fotbalová soutěž finišuje ke konci základní části. Hraje se o titul, ale také o záchranu mezi elitou. V těchto soubojích hrají zásadní roli také brankáři. Kteří borci v rukavicích mají v současném ligovém ročníku na kontě nejvíc zápasů s nulou na kontě? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 5. Milan Heča (1. FC Slovácko) – 7 čistých kont ve 22 zápasech Třiatřicetiletý Milan Heča působí v české nejvyšší soutěži už od sezony 2010/11. Loni v létě přišel po pěti letech ve Spartě, kde si jen jeden rok užil roli jedničky mezi tyčemi, do Slovácka, odkud na Letnou v roce 2018 odcházel. V aktuálním ročníku je v uherskohradišťském klubu jedničkou mezi tyčemi – odchytal 22 utkání, sedmkrát aniž by inkasoval gól, pochytal 55 střel soupeřů, což z něho dělá jedenáctého nejzaměstnanějšího gólmana v lize, a k tomu také rozdal spoluhráčům 610 přihrávek – to je nejvíc ze všech hráčů v soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Aleš Mandous (Slavia Praha) – 7 čistých kont v 16 zápasech Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil v roce 2021 přestup do Slavie. 5 nejdelších sérií neprůstřelnosti v ligové historii. Králem je (a zřejmě navždy zůstane) Petr Čech V Edenu připravil o post prvního gólmana Ondřeje Koláře a zaujal jeho místo. Od ledna má však tvrdou konkurenci v osobě Jindřicha Staňka. O tom, že s ním však pražský klub počítá i v budoucnosti, svědčí kontrakt, který má podepsaný až do roku 2026. V aktuální sezoně odchytal 16 ligových střetnutí a v sedmi z nich neinkasoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Jiří Letáček (Baník Ostrava) – 8 čistých kont v 25 zápasech V minulé sezoně byl Jiří Letáček na hostování z Pardubic v Baníku a udělal tam dost slušný dojem, takže loni v létě dostal přestupovou nabídku a on na ni kývl. Vypadá to, že to byl skvělý obchod jak pro nadějného gólmana, tak pro ostravský klub. 5 nejdražších fotbalistů z české ligy, kteří nehrají za Slavii, Plzeň ani Spartu. Všichni stojí přes milion eur Pětadvacetiletý, skoro dvoumetrový, obr, se na začátku aktuálního ročníku postavil mezi tyče a nikoho jiného tam zatím místo sebe nepustil. Chytá ve vynikající formě, inkasoval jen 28 branek, osmkrát udržel čisté konto a spoluhráčům distribuoval 595 přihrávek. Důrazně si tak říká o reprezentační pozvánku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Peter Vindahl (Sparta Praha) – 9 čistých kont ve 23 zápasech Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Jakub Kovář, který v Praze v minulém ročníku hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Neznámý Maďar, Rumun, Dán i Slováci. Jak se ve Spartě (ne)vedlo zahraničním brankářům? V předchozí sezoně byl aktuálně šestadvacetiletý Dán zapůjčen do druholigového německého Norimberku, ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku loňského srpna v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Na kontě má už devět vychytaných nul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Martin Jedlička (Viktoria Plzeň) – 9 čistých kont v 18 zápasech Chlapík na odpis? Trochu to tak v minulých letech vypadalo. Martin Jedlička přišel v létě roku 2022 do Plzně jako volný hráč z Dunajské Stredy, ale záhy putoval na hostování do Bohemians. V pražském klubu pobyl do konce prosince minulého roku, vybudoval si skvělou pozici i renomé, a poté, co brankářská jednička Viktorie odešla v lednu do Slavie, zaujal její místo mezi tyčemi. A předvádí parádní výkony. Další reprezentační adepti. 7 hráčů, kteří zatím zůstali mezi náhradníky Během podzimní části sezony – ještě v dresu klokanů – odchytal 11 utkání a do statistik si zapsal pět nul, na jaře v plzeňském dresu neinkasoval ve čtyřech ze sedmi ligových utkání. Na kontě má 46 úspěšných zásahů, sedmkrát se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče utkání (pětkrát v Bohemians a dvakrát v Plzni). Foto: Profimedia.cz