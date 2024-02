Nový Sima nebo Olayinka? 4 Afričané z béčka Slavie, kteří jednou mohou zářit

Stejně jako Bahi se Slavií podepsal smlouvu až do léta roku 2028. Taky v jeho případě generální ředitel Říha prohlásil, že se jedná o hráče s velkým potenciálem. Jedná se o osmnáctiletého defenzivněji laděného středního záložníka s velkým akčním rádiem a lídrovskými předpoklady, do Edenu přišel z FC Ivoire z Pobřeží slonoviny. V ČFL si na podzim připsal dva starty.

Boris Koffi 🇨🇮 made his maiden start for the first team today shortly after succeeding on a trial and signing a five-year contract! ✅ Congratulations! pic.twitter.com/YTdn97yMQQ