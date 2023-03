Nový přestupový cíl Slavie. Podívejte se, kterými kluby prošel Lukáš Červ

Na přestupové debaty je ještě čas, v zákulisí ale začíná být rušno. Do hry vstupuje Slavia, které se líbí jednadvacetiletý záložník reprezentace lvíčat Lukáš Červ. Ten přitom ještě v létě sešívaným patřil. Kde všude už působil? Podívejte se.

Slavia Praha

Červ přišel už v mládežnickém věku do Slavie. V Edenu se dokonce probojoval do prvního týmu a v létě roku 2020 naskočil do prvního ligového zápasu v kariéře. Tehdy odehrál 16 minut utkání v Liberci, kde sešívaní zvítězili 3:1. Další prostor ale v pražském ligovém celku nedostal.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia