Nový brankář pro reprezentaci? Podívejte se, kterými kluby prošel Vítězslav Jaroš

Jendou z možností je Václav Hladký, jenž chytá v druholigovém anglickém Ipswichi. Pozvánku by měl dostat i Matěj Kovář, zpátky v akci je Jindřich Staněk. A o šanci se nahlas hlásí taky dvaadvacetiletý Vítězslav Jaroš, jenž je v současné době oporou Sturmu Graz. Co všechno už má za sebou? Podívejte se.

Ze Slavie Jaroš zamířil do Liverpoolu, kterému patří dosud. Na začátku letošního roku prodloužil smlouvu do léta roku 2026, za první tým Reds ale ani jednou nenastoupil. V sedmi soutěžních zápasech se dostal na lavičku náhradníků. V Anglii působil ještě v týmech Notts County a Stockportu, kam jej Liverpool poslal na hostování.

Irsko

Z Liverpoolu se Jaroš vydal poprvé hostovat v zimě roku 2021, kdy zamířil do Irska. Konkrétně do týmu St Patrick's Athletic, ve kterém dostal hodně prostoru. V sezoně udržel 11 čistých kont, týmu pomohl ke druhému místo v tabulce a k postupu do předkola Konferenční ligy. Zpátky v Liverpoolu se hlásil na podzim.

