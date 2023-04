Nový Baník. 6 fotbalistů, jimž není víc než 21 let, kteří by jednou mohli táhnout ostravský tým

Na jedné straně velezkušený gólman Jan Laštůvka či obránce Jiří Fleišman, na té opačné řada nadějných mladíků, jejichž věk se pohybuje kolem dvaceti let. Tak vypadá pohled na soupisku Baníku. V následujících kapitolách najdete šest hráčů, jimž není víc než 21 roků, a na kterých by ostravský klub mohl v blízké budoucnosti stavět.

Matěj Šín – 18 let V 18 letech už toho ví Matěj Šín o životě víc než leckterý dospělejší člověk. A to nejen o tom fotbalovém. Loni v létě jej ve slibném sportovním rozletu zastavila lékařská diagnóza, která hovořila o rakovině varlat. Následovala osmiměsíční pauza a léčba, ale na jaře se vrátil do sestavy Baníku, kde sbíral první starty už v minulém ročníku. V tomto kalendářním roce zvládl naskočit do osmi utkání, ve čtyřech posledních už byl členem základní sestavy a na konto si připsal i premiérovou ligovou trefu. Jednou dokonce získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V Ostravě s ním mohou počítat podle platné smlouvy do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Martin Hrubý – 19 let Zatím chytá jen ve třetí lize za rezervu Baníku, ale jednou by mohl být jedničkou mezi tyčemi v prvním celku. Martin Hrubý je typem moderního a vysokého brankáře, který má talentu na rozdávání. V Ostravě si nadějného borce smluvně pojistili do roku 2026. Foto: fcb.cz

Zdeněk Říha – 20 let Před dvěma týdny si odbyl záložník či obránce Zdeněk Říha ligovou premiéru a odehrál celé utkání na hřišti Českých Budějovic. Baník sice odjížděl po porážce 1:2 bez bodu, mladý univerzál ale naznačil, že v něm vězí poměrně zajímavý potenciál. V Ostravě má platnou smlouvu do konce sezony 2024/25. Foto: fcb.cz

Daniel Smékal – 21 let V ročníku 2021/22 si odbyl útočník Daniel Smékal premiéru v české nejvyšší soutěži a odehrál v ní sedm utkání. Stejnou porci zápasů už má na kontě také v aktuální sezoně. Do statistik si zapsal také první branku a asistenci, a to navzdory faktu, že se na hřiště dostává jen jako střídající hráč. Téměř dvoumetrový dlouhán má v Ostravě podepsaný kontrakt do roku 2025 a jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na 150 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Karel Pojezný – 21 let Tržní hodnota jednadvacetiletého stopera Baníku Karla Pojezného stoupá utěšeně vzhůru a kolem mladého defenzivního talentu se začínají motat skauti konkurenčních klubů. Do Ostravy přišel loni v lednu z Jihlavy a okamžitě byl vyexpedován na hostování do Pardubic a od aktuální sezony už má pevné místo v kádru Baníku. Borec, který kdysi začínal na postu záložníka, odehrál v současném ročníku 19 utkání a pouze dvakrát nefiguroval v základní sestavě. Na severu republiky má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz