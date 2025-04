Nový Baník. 5 fotbalistů, jimž není víc než 21 let, a jednou by mohli táhnout ostravský tým

Část 1 / 6



Na jedné straně velezkušený stoper Michal Frydrych, na té opačné řada nadějných mladíků, jejichž věk se pohybuje kolem dvaceti let. Tak vypadá pohled na soupisku Baníku. V následujících kapitolách najdete pět hráčů, jimž není víc než 21 roků, a na kterých by ostravský klub mohl v blízké budoucnosti stavět (pokud je neprodá za slušný peníz konkurenci).

Pokračování 2 / 6 Mikuláš Kubný – 20 let (brankář) Brankář Mikuláš Kubný je sice zapsán v kádru prvního týmu Baníku, ale zatím pravidelně nastupuje za rezervní celek ve druhé nejvyšší soutěži, kde si vede více než zdatně. Ve 14 zápasech inkasoval jen 19 branek a vychytal pět nul. Známá jména ve třetí nejvyšší soutěži. 8 (bývalých) osobností, které působí v České fotbalové lize V prvoligovém kolotoči se zatím objevil jen jednou, a to ve velmi mladém věku – když mu bylo 16 let, tři měsíce a čtyři dny nastoupil v prosinci roku 2020 v dresu Opavy na hřišti Liberce (0:2). Do Ostravy se přesunul předloni v létě a jednou by mohl být mezi tyčemi Baníku brankářskou jedničkou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Samuel Grygar – 20 let (záložník) V září 2020 opustil ve věku 16 let Baník Ostrava a nabral směr na Apeninský poloostrov. Talentovaný záložník Samuel Grygar byl v tu chvíli nadějí, že se český fotbal konečně jednou dočká tuzemského zástupce v dresu Interu Milán. Tuzemská stopa v Interu Milán. 4 Češi, kteří (částečně) okusili angažmá na San Siru Na San Siru byl nejdříve zařazen do týmu do 17 let, už po několika měsících se ale posunul do osmnáctky a v létě 2021 se dostal do kádru devatenáctky. Výš už se ale nepropracoval a v roce 2023 se vrátil do Baníku, kde má podepsanou smlouvu do roku 2029. V aktuální ligové sezoně nastoupil do 12 utkání, až na dvě výjimky pokaždé jako náhradník z lavičky. Od března ale nehraje, protože má problémy s kolenem a není jisté, kdy se na hřiště zase vrátí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Matěj Šín – 20 let (ofenzivní záložník) Ve 20 letech už toho ví Matěj Šín o životě víc než leckterý dospělejší člověk. A to nejen o tom fotbalovém. V létě 2022 jej ve slibném sportovním rozletu zastavila lékařská diagnóza, která hovořila o rakovině varlat. Následovala osmiměsíční pauza a léčba, ale na jaře se vrátil do sestavy Baníku, kde sbíral první starty už v ročníku 2021/22. Jejich ceny (asi) porostou. Kolik nyní stojí 3 nováčci v české fotbalové reprezentaci? Od minulé sezony patří do základní sestavy Baníku a ukazuje, že je opravdu velkým talentem. Ve 26 ligových zápasech v tomto ročníku zaznamenal sedm gólů a tři asistence, dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání a vysloužil si nominaci do národního celku dospělých. První pozvánku dostal už na podzim, utkání proti Albánii a Gruzii strávil na lavičce, před pár dny si ale odbyl debut v souboji s Faerskými ostrovy. V Ostravě s ním mohou počítat podle platné smlouvy do roku 2027. Jeho současnou cenu vyčísluje portál TransferMarkt na 100 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Roan Nogha – 21 let (defenzivní záložník) Jednadvacetiletý univerzál Roan Nogha už tři roky putuje z hostování na hostování. Kamerunský defenzivní záložník či stoper je hráčem klubu Nkufo Academy, ale od roku 2022 už byl zapůjčen do finského Oulu, do Vlašimi a od loňského léta je hráčem ostravského klubu. Starty však zatím sbírá jen v rezervním týmu ve druhé lize. Ukazuje však docela slušný potenciál. V jedenácti podzimních zápasech dal dvě branky. Pokud v Baníku seznají, že se osvědčil a má potenciál, mohou uplatnit opci na jeho přestup. Podle portálu TransferMarkt by za něj Ostravští zaplatili něco přes pět milionů korun. Foto: FC Baník Ostrava

Pokračování 6 / 6 Radim Šudák – 21 let (záložník) Záložník Radim Šudák je produktem ostravské fotbalové akademie. Na prvoligové scéně se poprvé objevil v minulém ročníku, v němž odehrál ve dvou utkáních 18 minut, dalších 26 minut přidal v aktuální sezoně v jednom zápase. Jinak zatím tráví čas s rezervním celkem ve druhé lize, za který odehrál 13 střetnutí. Foto: Profimedia.cz