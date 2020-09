Nové tváře na východě. Toto je 6 českých hokejistů, kteří v létě zamířili do KHL

V KHL pokračují Dmitrij Jaškin, Lukáš Sedlák či Tomáš Hyka. Několik českých hokejistů však ledy Kontinentální hokejové ligy opustilo a šest jich naopak do KHL přišlo. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Lukáš Radil (Spartak Moskva)

Účastník posledních olympijských her v roce 2018 opustil Spartak Moskva a zamířil do San Jose. V úvodním ročníku se mu dařilo, v tom druhém ale ve 14 zápasech v NHL ani jednou nebodoval a bylo jasné, že jeho zámořská mise spěje ke konci. Třicetiletý Lukáš Radil se nakonec vrátil zpátky do Moskvy.

Foto: Profimedia.cz