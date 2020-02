Nové slávistické varianty na stoperu. Podívejte se, kdo taky může nastoupit vedle Kúdely

Devatenáctiletý stoper debutoval v lize na podzim, kdy odehrál dva zápasy a 156 minut v dresu Olomouce. A poté okolo něj bylo hodně živo. Slavia o něj velmi stále, na Hanou proto poslala okolo třiceti milionů korun a David Zima se stal novou posilou týmu trenéra Jindřicha Trpišovského. Na jaře by měl dostat hodně prostoru.

V zimě byl jednou nohou na Letné, Sparta jej ale nakonec kvůli problémům s předním zkříženým vazem v koleni nekoupila. Okolo dvaadvacetiletého stopera z Pobřeží slonoviny však i nadále kroužily další ligové kluby a Mohamed Tijany nakonec přišel do Slavie, která jej získala na hostování s opcí. Jak se bývalému obránci Jihlavy povede?

Jan Bořil

I toto je jedna z variant. Nový kapitán Slavie má sice pevné místo na levém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci, v přípravě se ale objevil i na stoperu, což souvisí také s odchodem Tomáše Součka. „Po jeho odchodu stále hledáme hlavního organizátora ze zadních řad, protože Suk to měl na starost. Honza Bořil je hráč, který situace podobně dobře čte a umí mužstvo zorganizovat. Do určitých zápasů to může být možnost,“ řekl trenér Trpišovský.

