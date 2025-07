Nové naděje. 4 čeští hokejisté, kteří podepsali premiérové kontrakty v NHL

Od 15 let hrával v amerických a kanadských mládežnických soutěžích, v roce 2015 se po pěti sezonách vrátil do vlasti a zakotvil v Pardubicích. Následně si zahrál ve Finsku, pak působil ve Spartě, krátce si vyzkoušel angažmá v KHL a od sezony 2023/24 je hvězdou Färjestadu.

Už jsme si zvykli, že čas od času sáhne některý z klubů z NHL po evropském hráči, který nikdy neprošel draftem a už rozhodně není ve věku mladého vyjukaného zajíce. Ale výkony některých hokejistů vzbuzují naděje skautů, že našli drahokam, který může zazářit i v elitní zámořské soutěži. Tak nějak to může být s útočníkem Davidem Tomáškem.

Pokračování 3 / 5

Michal Kunc (Utah Mammoth) – 24 let

Brněnský rodák a odchovanec Komety Michal Kunc se nenápadně vypracoval v osobnost české extraligy. Útočník, který byl od roku 2021 hráčem Olomouce, na Hané výrazně výkonnostně vyrostl, a i když v minulé sezoně musel tým do baráže, on zažil z individuálního pohledu výbornou sezonu. Ve 49 zápasech nasbíral do statistik 35 bodů za 13 branek a 22 asistencí, což z něho dělalo nejproduktivnějšího hráče mužstva a nejlepšího nahrávače. Zbytek týmu absolutně převyšoval v +/- bodování – s 22 kladnými body byl suverénně nejlepším v Olomouci a v extralize mu patřila čtvrtá příčka.

Jeho výkony mimořádně zaujaly skauty Utahu a „mamuti“ mu nabídli roční dvoucestný kontrakt. Novou sezonu začne ve farmářském týmu Tuscon Roadrunners v soutěži AHL a bude doufat, že naváže na předchozí extraligový ročník a dostane šanci v NHL.

Foto: Profimedia.cz