Nové brankářské naděje. 5 českých gólmanů, kteří by letos mohli projít draftem NHL

Česká brankářská škola má stále z čeho brát. Důkazem je i pět teenagerů, kteří mají podle prognóz šanci, že by mohli projít letošním draftem NHL. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Narodil se v Ostravě, chytal i v Havířově, aktuálně ale působí na opačné straně republiky. Sedmnáctiletý Adam Dybal, který už nakoukl i do mládežnických reprezentačních výběrů, odešel v roce 2021 do Karlových Varů, kde svůj talent dále rozvíjí. Letos si odbyl premiéru i v dospělém hokeji a dostal šanci v Sokolově.

Michael Hrabal – 17 let

Osmnáctiletý gólman začínal v pražské Hvězdě, odkud poté přešel do Sparty. Dostal se taky do mládežnické reprezentace a před sezonou odešel do týmu Omaha Lancers, který působí v USHL. Velmi dobrými výkony se prezentoval i na letním Hlinka Gretzky Cupu.