Nové brankářské naděje. 4 čeští gólmani, kteří by měli projít letošním draftem NHL

Loňský draft NHL z českého pohledu nedopadl moc dobře. Jak si čeští hokejisté povedou letos? Zámořské kluby by v draftu, který je kvůli koronaviru odložený na neurčito, měly ukázat i několik českých brankářů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Syn bývalého českého obránce Marka Malíka má skvěle našlápnuto. Sedmnáctiletý Nick v uplynulém ročníku chytal za prvoligový Frýdek-Místek, dva starty si připsal v extraligovém Třinci, zachytal si na domácím juniorském šampionátu a v závěru sezony působil v týmu Soo Greyhounds z OHL. V draftu by mohl být mezi nejlepšími Čechy.

Jakub Dobeš

Draftem by mohl projít taky osmnáctiletý Jakub Dobeš, který se přes Vítkovice a Chomutov dostal v roce 2017 do zámoří. V uplynulém ročníku chytal za Topeka Pilots a Omaha Lancers v NAHL, respektive USHL, a nevedl si vůbec zle. V příští sezoně by měl hájit barvy Ohio State University.

Foto: piratichomutov.cz