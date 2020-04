Nováčci mezi elitou. 3 čeští hokejisté, kteří si v letošní sezoně odbyli premiéru v NHL Petr Sobol Do aktuálního ročníku NHL, který je kvůli koronaviru přerušený, zasáhlo celkově 33 českých hokejistů. Byli mezi nimi i tři nováčci. 1234 David Pastrňák je společně s Alexandrem Ovečkinem nejlepším střelcem celé NHL. Hodně vidět byli i Jakub Vrána či Martin Nečas. V nejlepší lize světa se však objevili i tři čeští nováčci. Kteří to byli? A jak se jim vedlo? Podívejte se. David Kaše Jeho starší bratr Ondřej už si v NHL stihl vybudovat silnou pozici a v průběhu ročníku zamířil z Anaheimu do Bostonu. Premiéru v nejlepší lize světa si letos odbyl také třiadvacetiletý David, který odehrál šest zápasů za Philadelphii. Do statistik si připsal i jeden gól, který shodou okolností vstřelil v duelu s Ducks, za něž nastoupil i bratr Ondřej. Foto: Profimedia.cz Martin Kaut Dvacetiletý útočník byl do NHL draftován v roce 2018. Loni působil ještě na farmě, letos už ale nakoukl do prvního týmu Colorada, za které odehrál devět zápasů. Martin Kaut v nich vstřelil dva góly a přidal jednu nahrávky. Foto: Profimedia.cz Dominik Kubalík Premiéru v NHL si odbyl taky Dominik Kubalík, jenž dříve prokázal výjimečné střelecké schopnosti v české i švýcarské lize. Zámořskou šanci mu dalo Chicago a čtyřiadvacetiletý útočník se vedení Blackhawks odvděčil parádně. V 68 zápasech dal třicet branek a přidal 16 asistencí. Po Davidu Pastrňákovi je dokonce druhým nejlepším českým střelcem v NHL. Foto: Profimedia.cz 1234 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

