Nová Zbrojovka, nové ambice. Kteří hráči by měli táhnout Brno na cestě do první ligy?

Vojtěch Gargulák
11. srpna 2025

Fotbalová Zbrojovka Brno v uplynulých letech plnila novinové titulky převážně v negativním kontextu, klub zmítaly problémy finančního i strukturálního charakteru, což se logicky projevovalo také na hřišti, kde tradiční celek po sestupu z první ligy dokonce bojoval o záchranu i o patro níž. Na tyto časy je však, zdá se, nyní zapomenuto. Zbrojovka pod vedením nových majitelů a trenéra Martina Svědíka kvete a v probíhající druholigové sezoně se netají ambicemi na návrat mezi elitu.

Angažmá úspěšného trenéra Svědíka ve Zbrojovce bylo pro mnoho fanoušků překvapením, brněnský klub tím ale dal najevo, že se s ním do budoucna na české fotbalové mapě musí počítat. Někdejší kouč Slovácka klub vytáhl ze sestupového ohrožení a během léta kompletně překopal hráčský kádr. V následujících kapitolách najdete pětici posil, které by měly patřit k hlavním tvářím brněnského celku.

Třicetiletý defenzivní záložník přišel do Zbrojovky coby volný hráč z Karviné. Čavoš prošel mládeží Sparty, dlouho působil Českých Budějovicích poslední dvě sezony pak strávil právě ve Slezsku. V Brně by se měl stát silným lídra, který bude pevným štítem záložních řad a zároveň dokáže přesnými přihrávkami podpořit útok.

Pětadvacetiletý křídelník minulou sezonu strávil v Jihlavě, kde se blýskl produktivitou i kreativitou z levé strany hřiště. V Brně podepsal víceletý kontrakt a měl by patřit k ofenzivním tahounům týmu. S druhou ligou má bohaté zkušenosti, odehrál v ní přes 140 zápasů a pravidelně patří k jejím největším osobnostem.

Selnar v minulosti patřil k velkým talentům, pravidelně nastupoval i za mládežnické reprezentační výběry, v nichž ukázal smysl pro zakončení i zodpovědnost. Prošel mládeží Viktorie Plzeň, zahrál si i za Sokolov, či Pardubice.

Talentovaný brankář dorazil ze Slovanu Bratislava už v lednu a hned se klubu upsal na více let. Brno bylo podle jeho slov nejlepší volbou ze všech možností.  Pro Hrdinu je to krok směrem nahoru, z pozice náhradníka ve slovenské lize se v jednadvaceti letech přesunul do prostředí, kde dostane výrazně více prostoru mezi tyčemi. Ve Zbrojovce se ostatně okamžitě stal jedničkou a na jeho výkony trenér Svědík spoléhá i v novém ročníku. Bezmála dvoumetrový gólman je také členem širšího kádru slovenské juniorské reprezentace.

Zkušený pravý obránce s bohatou prvoligovou historií, se do Brna přesunul po pěti letech strávených v ostravském Baníku. Pro Zbrojovku se jedná o logický krok pro stabilizaci zadních řad a přínos cenných zkušeností do jinak poměrně mladého kádru.

Dvaatřicetiletého rodáka z Valašského Meziříčí fanoušci kromě Baníku mohou znát také z Dukly, či Slovácka, v nejvyšší soutěži má na kontě 170 zápasů. V Brně by měl okamžitě zapadnout do sestavy a nabídnout spolehlivost, jistotu a zařadit se k lídrům mužstva.

Střední obránce, který pro velký fotbal vyrostl v Mladé Boleslavi, by měl v Brně patřit k lídrům defenzivy. Za sebou má 161 ligových startů, kromě mateřského klubu oblékal také dres Pardubic a naposledy Hradce Králové.

Jeho příchod je signálem, že trenér Svědík chce vybudovat fyzicky silnou defenzivní linii, podobně jako v minulém ročníku Zlín, který druhou nejvyšší soutěž suverénně ovládl. Klíma však dokáže přidat také ofenzivní element, hned ve druhém zápase nové sezony se totiž trefil do sítě sparťanské rezervy.

