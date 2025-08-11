Nová Zbrojovka, nové ambice. Kteří hráči by měli táhnout Brno na cestě do první ligy?

Angažmá úspěšného trenéra Svědíka ve Zbrojovce bylo pro mnoho fanoušků překvapením, brněnský klub tím ale dal najevo, že se s ním do budoucna na české fotbalové mapě musí počítat. Někdejší kouč Slovácka klub vytáhl ze sestupového ohrožení a během léta kompletně překopal hráčský kádr. V následujících kapitolách najdete pětici posil, které by měly patřit k hlavním tvářím brněnského celku.
Pokračování 2 / 6
Patrik Čavoš
Třicetiletý defenzivní záložník přišel do Zbrojovky coby volný hráč z Karviné. Čavoš prošel mládeží Sparty, dlouho působil Českých Budějovicích poslední dvě sezony pak strávil právě ve Slezsku. V Brně by se měl stát silným lídra, který bude pevným štítem záložních řad a zároveň dokáže přesnými přihrávkami podpořit útok.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 6
Jakub Selnar
Pětadvacetiletý křídelník minulou sezonu strávil v Jihlavě, kde se blýskl produktivitou i kreativitou z levé strany hřiště. V Brně podepsal víceletý kontrakt a měl by patřit k ofenzivním tahounům týmu. S druhou ligou má bohaté zkušenosti, odehrál v ní přes 140 zápasů a pravidelně patří k jejím největším osobnostem.
Selnar v minulosti patřil k velkým talentům, pravidelně nastupoval i za mládežnické reprezentační výběry, v nichž ukázal smysl pro zakončení i zodpovědnost. Prošel mládeží Viktorie Plzeň, zahrál si i za Sokolov, či Pardubice.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 6
Adam Hrdina
Talentovaný brankář dorazil ze Slovanu Bratislava už v lednu a hned se klubu upsal na více let. Brno bylo podle jeho slov nejlepší volbou ze všech možností. Pro Hrdinu je to krok směrem nahoru, z pozice náhradníka ve slovenské lize se v jednadvaceti letech přesunul do prostředí, kde dostane výrazně více prostoru mezi tyčemi. Ve Zbrojovce se ostatně okamžitě stal jedničkou a na jeho výkony trenér Svědík spoléhá i v novém ročníku. Bezmála dvoumetrový gólman je také členem širšího kádru slovenské juniorské reprezentace.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 6
Jan Juroška
Zkušený pravý obránce s bohatou prvoligovou historií, se do Brna přesunul po pěti letech strávených v ostravském Baníku. Pro Zbrojovku se jedná o logický krok pro stabilizaci zadních řad a přínos cenných zkušeností do jinak poměrně mladého kádru.
Dvaatřicetiletého rodáka z Valašského Meziříčí fanoušci kromě Baníku mohou znát také z Dukly, či Slovácka, v nejvyšší soutěži má na kontě 170 zápasů. V Brně by měl okamžitě zapadnout do sestavy a nabídnout spolehlivost, jistotu a zařadit se k lídrům mužstva.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 6
Jakub Klíma
Střední obránce, který pro velký fotbal vyrostl v Mladé Boleslavi, by měl v Brně patřit k lídrům defenzivy. Za sebou má 161 ligových startů, kromě mateřského klubu oblékal také dres Pardubic a naposledy Hradce Králové.
Jeho příchod je signálem, že trenér Svědík chce vybudovat fyzicky silnou defenzivní linii, podobně jako v minulém ročníku Zlín, který druhou nejvyšší soutěž suverénně ovládl. Klíma však dokáže přidat také ofenzivní element, hned ve druhém zápase nové sezony se totiž trefil do sítě sparťanské rezervy.
Foto: Profimedia.cz