Nová Slavia. Toto jsou mladíci, ze kterých brzy mohou „vyrůst" opory sešívaného týmu

Jednadvacetiletý gólman byl na odchodu ze Slavie. Zdálo se, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do brány Slavie nevede. Antonín Kinský chytal v minulém ročníku za Pardubice a letos to vypadalo, že zamíří do Liberce. Jenže pak se zranil Staněk a všechno je jinak. Kinský se rázem stal sešívanou jedničkou a v úvodních dvou kolech vychytal dvě čistá konta. Staněk to se svým návratem nebude mít vůbec lehké.

Tvořivý záložník přišel do Slavie v průběhu loňské sezony z Itálie. V Bergamu bojoval se zdravotními problémy, a tak se během jara rozehrával v sešívaném béčku. V přípravě však zaujal i trenérský štáb prvního týmu Slavie a v kádru se udržel. V lize naskočil do obou dosavadních zápasů, pokaždé jen na pár minut, přesto už zaujal a připsal si jednu asistenci. „Může být totální gamechanger,“ řekl na adresu dvaadvacetiletého Lukáše Vorlického slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Další mladíci

Do sestavy Slavie se brzy mohou prokousat i další talentovaní mladíci. Jedním z nich je stoper Štěpán Chaloupek (21 let), jenž dorazil z Teplic. Toho ale brzdí zdravotní problémy. Velký potenciál v sobě má i devatenáctiletý záložník Alexandr Bužek, který přišel v létě ze Zlína. Vypadalo to, že zamíří hostovat do Karviné, zatím ale zůstává v Edenu. A taky se čeká, až to naplno rozbalí senegalský obránce El Hadji Malick Diouf (19, na snímku).

