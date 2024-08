Nová sezona anglické Premier League je za dveřmi. Tipli jsme si, jak by mohla dopadnout

4. Tottenham Hotspur

Soupiska Tottenhamu vypadá na papíře hodně silně, ale to ještě není záruka úspěchu. Londýnský klub však zřejmě ještě než skončí přestupní období, přivede ještě alespoň jednoho kvalitního útočníka. Základ týmu z minulé sezony pod vedením kouče Ange Postecogloua je však silný a lze na něm vystavět úspěch v podobě umístění do čtvrtého místa. Na první trojici to ale (zřejmě) stačit nebude.