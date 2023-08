Nová parta na severu Evropy. Tři čeští hokejisté, kteří v létě zamířili do finského Lahti

Pokračování 4 / 4

Filip Král

Byl považován za jednoho z nejtalentovanějších českých obránců posledních let. Své kvality prokazoval během ročníku 2020/21 v Kometě, tehdy odehrál i tři zápasy za reprezentaci. Potom se třiadvacetiletý bek vrátil do zámoří a v minulém ročníku naskočil do dvou zápasů v NHL za Toronto. Více prostoru ale Filip Král nedostal, a tak se vrátil domů. Spekulovalo se o jeho comebacku do Komety, přednost ale nakonec dostalo Finsko.

Foto: Profimedia.cz