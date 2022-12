Nová kolonie v Řecku. Tři čeští fotbalisté, kteří se potkají v Arisu Soluň

Třicetiletý reprezentační stoper odešel do Soluně loni v létě. Do Řecka odcházel coby kapitán plzeňské Viktorky, předtím ale působil taky ve Spartě nebo v belgickém Genku. V Arisu si Jakub Brabec vybudoval dobrou pozici a ve většině zápasů nastupuje v základní sestavě. Díky svým výkonům se stal i stabilním článkem a jedním z lídrů národního týmu.

Vladimír Darida

Psal se rok 2013, když Vladimír Darida opustil Plzeň a zamířil do bundesligového Freiburgu. O dva roky později přestoupil do Herthy Berlín, kde si dlouho držel pevnou pozici. Na podzim ale bývalý reprezentační kapitán o své místo přišel, připsal si jen tři starty, a tak v zimě změnil dres. Spekulovalo se o jeho návratu do Plzně, dvaatřicetiletý záložník ale nakonec míří do Řecka. V Soluni by měl působit dva a půl roku.

Foto: Profimedia.cz