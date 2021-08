Nová kolonie v Mekce hokeje. Podívejte se, kteří Češi můžou hrát v příští sezoně za Toronto

V uplynulé sezoně za Toronto nehrál ani jeden český hokejista, což se ale v příštím ročníku změní. Kteří Češi by měli bojovat o místo v sestavě slavných Maple Leafs? Podívejte se.

Filip Král

O své místo v Torontu se bude rvát také Filip Král. Jednadvacetiletý bek načal loňskou sezonu v Přerově, pak ale zamířil do Komety a rázem se stal jedním z nejlepších obránců celé extraligy. Byl ve hře o pozvánku na mistrovství světa, na konci ledna si jej ale stáhlo Toronto a Král se vrátil do zámoří. Do NHL se sice ještě nedostal, pokud ale zaujme v kempu, tak má hodně slušnou šanci, že si místo v kádru Maple Leafs vybojuje.

Foto: Profimedia.cz