Nová kolonie na severu Evropy. Čtyři Češi, kteří by se mohli potkat ve finské Tappaře

Návrat na místa, která dobře zná. Dominik Hrachovina už v Tappaře působil a dokonce s ní získal dva finské tituly. V roce 2018 ale zamířil do KHL a zachytal si za Astanu, odkud odešel do Švýcarska a letošní ročník dokončil v Liberci. V extralize pětadvacetiletý gólman zářil, u Bílých Tygrů ale působit nebude a míří zpátky do Tappary.

Michal Moravčík

Oficiálně potvrzené to ještě není, v Tappaře by měl ale působit taky Michal Moravčík. Pětadvacetiletý reprezentační obránce v roce 2018 odešel do Montrealu, do NHL se ale neprosadil a vrátil se do Plzně. V závěru uplynulé sezony zamířil do Litvínova a teď by měl odejít na sever Evropy.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia