Nová hvězda extraligy. Podívejte se, kterými kluby v NHL prošel Ondřej Kaše

Sedmadvacetiletý útočník odešel do zámoří v roce 2015 z Chomutova. V základní části nastoupil celkem k 258 duelům a dalších 31 startů přidal v play-off. V nejlepší lize světa posbíral celkem 133 bodů, teď ale v zámoří skončil a bude hrát za Litvínov. Podívejte se, kde všude v NHL hrál.

Anaheim Ducks

Ondřej Kaše prošel draftem NHL v roce 2014, kdy na něj ukázal Anaheim. Do nejlepší ligy světa poprvé naskočil v ročníku 2016/17, během něhož zasáhl do 53 zápasů v základní části a dalších devět jich přidal v play-off. V dalším ročníku se dostal dokonce na 38 bodů a vypadalo to, že má nakročeno k tomu stát se jedním z lídrů týmu. Ducks ale nakonec opustil.

Foto: Profimedia.cz